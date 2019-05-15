Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо получила внушительный штраф за неуплату налогов



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Леонардо Ди Каприо и Бар Рафаэли

Израильской топ-модели в судебном порядке предписано выплатить налоги на доходы, полученные за пределами ее родной страны

Сумма выплаты составляет более 2 миллионов долларов. Суд также обязал Бар Рафаэли оплатить судебные расходы на сумму около 34 тысячи долларов. Адвокаты модели сообщили, что будут обжаловать решение суда.

Доказано, что Бар Рафаэли зарабатывала миллионы долларов в модельном бизнесе, проживая на территории Израиля в 2009-2010 годах. Однако ранее в суде адвокаты Рафаэли утверждали, что в тот период она жила в США со своим бойфрендом Леонардо Ди Каприо, и поэтому не несла ответственности за внутренний подоходный налог за доходы и свою квартиру в центре Тель-Авива.

Впрочем, суд их аргументы не принял и постановил, что Израиль был и остается основным местом жительства Бар. В частности, были представлены доказательства, согласно которым в то время топ-модель приобрела в Израиле лекарственные препараты, будучи застрахованной в Национальном фонде здравоохранения. В 2009-м Бар находилась в стране 185 дней, а в 2010-м - 131 день.

Отношения израильской топ-модели с обладателем «Оскара» Леонардо Ди Каприо начались в 2005 году, их роман продолжался до 2011-го.

Джерело: Hello!