Мила Йовович призналась, что сделала аборт два года назад



Розсилка ВІДПРАВИТИ

43-летняя Мила Йовович выступила против закона о запрете на аборты в штате Джорджия, США

Актриса рассказала свою историю о том, что ей пришлось прекратить беременность.

Американские власти выдвинули решение запретить аборты на сроке больше шести недель, и многие женщины, в том числе знаменитости, выступили против этого. Звезда фильма «Пятый элемент» призналась, что два года назад она прервала беременность на четвертом месяце беременности. Причиной стали преждевременные роды, начавшиеся, когда Мила находилась на съемках в Восточной Европе.

«Я сама прошла через экстренный аборт два года назад. У меня начались преждевременные роды, и я сказала, что должна находиться в сознании на протяжении всей процедуры. Я была одинока и беспомощна. Я впала одну из самых тяжелых депрессий в своей жизни. Я взяла перерыв в карьере и изолировала себя от общества на несколько месяцев, чтобы оставаться сильной для двух моих детей. Я начала заниматься садом, стала ходить в спортзал, питаться здоровой пищей, чтобы не принимать антидепрессанты», — поделилась актриса в Instagram.

По словам Йовович, это был один из самых ужасных опытов в ее жизни, и сейчас ей до сих пор снятся кошмары. Она также заявила, необходимо бороться за право на то, чтобы получить все, что требуется для безопасности здоровья.

Большинство подписчиков поддержали актрису, в том числе модель Хелена Кристенсен, которая заявила, что только женщина может принимать все решения, которые касаются ее тела.

Джерело: graziamagazine.ru