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    Шоу-биз

    В сеть попали пригласительные листовки на свадьбу Потапа и Насти Каменских

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    В сеть попали пригласительные листовки на свадьбу Потапа и Насти Каменских

    У артистов будет герб семьи

    Уже 10 лет все обсуждают личную жизнь Потапа и Насти Каменских. Это одна из самых интересных тем в украинском шоу-бизнесе. И вот самые ярые поклонники получили новость о якобы женитьбе звезд  23 мая.

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    В сеть попали пригласительные листовки на свадьбу Потапа и Насти Каменских
    В сеть попали пригласительные листовки на свадьбу Потапа и Насти Каменских
    В сеть попали пригласительные листовки на свадьбу Потапа и Насти Каменских
    В сеть попали пригласительные листовки на свадьбу Потапа и Насти Каменских
    В сеть попали пригласительные листовки на свадьбу Потапа и Насти Каменских
    В сеть попали пригласительные листовки на свадьбу Потапа и Насти Каменских
    В сеть попали пригласительные листовки на свадьбу Потапа и Насти Каменских
    В сеть попали пригласительные листовки на свадьбу Потапа и Насти Каменских
    В сеть попали пригласительные листовки на свадьбу Потапа и Насти Каменских
    В сеть попали пригласительные листовки на свадьбу Потапа и Насти Каменских
    В сеть попали пригласительные листовки на свадьбу Потапа и Насти Каменских
    В сеть попали пригласительные листовки на свадьбу Потапа и Насти Каменских
    В сеть попали пригласительные листовки на свадьбу Потапа и Насти Каменских
    В сеть попали пригласительные листовки на свадьбу Потапа и Насти Каменских

    Украинские СМИ сообщают, Потап и Настя разослали гостям своей свадьбы, которая состоится 23 мая, зашифрованные приглашения. В листовке зашифрованные секретные данные, и с первого взгляда понять, от кого же приглашение, невозможно. Однако, если внимательно рассмотреть приглашение, можно увидеть инициалы артистов - переплетенные П (Потап) и К (Каменских).

    Кроме того, у артистов, пожалуй, будет герб семьи - на открытке изображен медведь, держащий в лапах бриллиант. Вокруг них - каштаны, ноты и корона

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     «Драгоценный наш друг! Приглашаем тебя и твоего мужа на свадьбу века. Сохрани для нас дату 23 мая и обязательно подтверди свое присутствие. Наконец хороший медведь найдет свой бесценный камушек. Давай сохраним это в секрете», - написано на открытке.

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    знаменитости Настя Каменских шоу-бизнес Потап
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