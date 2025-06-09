Ексдружина Максима Неліпи розповіла про конфлікт із братом загиблого через виплати

Тамара Неліпа: Для мене це дуже болюча тема була

Колишня дружина військового та телеведучого Максима Неліпи Тамара розповіла про конфлікт із братом загиблого Андрієм. Він виник через виплати після смерті її ексчоловіка на фронті. Про це ексдружина Неліпи зазначила в інтерв'ю Славі Дьоміну, інформує «Главком».

Тамара Неліпа зазначила, що її діти та мати ведучого претендують на грошову допомогу після загибелі Максима Неліпи: «У нашому випадку це Макса мама і Маша. Артем вже повнолітній, але також можливо там щось».

«Для мене це дуже болюча тема була. Мама про це мені сказала, що є виплати», – зауважила Тамара Неліпа. За її словами, коли родина звернулася до брата Максима Неліпи Андрія з проханням надати документи, які підтверджують факт поховання та інші офіційні відомості, він відмовився допомагати.

«Він (Андрій Неліпа, – «Главком») сказав: «Ти ніхто». Це він моєму сину надіслав повідомлення про те, що він не збирається надавати ніяку інформацію, що ми ніхто, я ніхто. І якщо бабуся захоче, то вона щось дітям віддасть потім», – сказала Тамара Неліпа.

Ексдружина Максима Неліпи додала, що відстоюватиме законне право своєї доньки на виплату після смерті її батька.

Нагадаємо, на війні 12 травня загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа. Неліпа, який вів програми «Хто там?» та «Підйом», брав участь у проєкті «Танці зі зірками» у парі з Оленою Шоптенко, у березні 2022 року долучився до лав ЗСУ. Він обіймав посаду командира розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ ЗСУ. У січні цього року стало відомо, що актор отримав важке поранення на фронті та переніс три операції.

Раніше «Главком» повідомляв, що відомий український актор-воїн Олег Іваниця висловився про загибель свого ексколеги Максима Неліпи. Разом вони працювали в «Дизель Шоу» і багато років дружили.

Також брат Максима Неліпи зворушливо розповів про життя полеглого актора та воїна.