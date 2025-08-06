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Ектор Хіменес-Браво згадав перші враження від України після проживання в Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ектор поділився, що ще у 2005 році хотів працювати в Україні
скриншот з відео

Ектор Хіменес-Браво: Українці це просто інший рівень людей

Відомий шеф-кухар та ведучий проєкту «Мастершеф» Ектор Хіменес-Браво поділився емоціями після переїзду з Росії в Україну та згадав, що найбільше його вразило. Про це він розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній, передає «Главком».

Ектор розповів, що ніхто не змушував його полюбити Україну, «все сталось саме собою». Він поділився, що працював у міжнародних готельних брендах по всьому світові та мав контракти на два роки і міг працювати у різних країнах за власним бажанням.

В Україну він мав приїхати також тільки на два роки, але понад 10 років працює та проживає тут. Ектор розповів, що у 2005 році, коли він ще працював у Росії, то приїжджав в Україну на травневі свята.

«Коли я жив у Росії, то приїжджав в Україну на травневі свята. І уявіть собі, я живу у Санкт-Петербурзі, де в травні темно, сіро і брудно. І приїжджаю до Києва, де все зелене, квітнуть каштани, де нереально гарно. Пам'ятаю, як я йшов вулицею Ярославів Вал і думаю: «Як прекрасно було б одного дня почати працювати у цьому чудовому місті»», – розповів шеф.

Ектор також зазначив, що підписав контракт у 2009 році в Києві та поділився, що тоді у нього одразу склались прекрасні стосунки з українцями.

«Я зрозумів, настільки відрізняються українці від росіян. У Росії у мене не було таких глибоких та дружніх стосунків. Українці це просто інший рівень людей», – пригадав Ектор.

Як відомо, у травні 2021 року кулінар отримав українське громадянство.

Нагадаємо, у березні цього року український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво виїхав з України за кордон і пояснив, куди та чому вирушив. 

Ектор Хіменес-Браво поділився, що нарешті наважився втілити в реальність те, про що мріяв майже два з половиною року. Він прибув до своєї рідної Колумбії та зустрівся з близькими. 

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Теги: українці Мастер Шеф кулінар Ектор Хіменес-Браво

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