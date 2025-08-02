Пілот загинув, повертаючись із бойового завдання. Згадаймо Героя України Валерія Ошкала

У небі біля села Біляївка ворожа ракета поцілила в український Су-24М, і він впав. Пілот і штурман не встигли катапультуватися...

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Героя України Валерія Ошкала.

12 березня 2022 року Ошкало разом з Романом Чехуном отримали завдання зі знищення колони ворога на Херсонщині. Український бомбардувальник впорався із задачею, уразивши чималу кількість ворожої техніки. У небі біля села Біляївка ворожа ракета поцілила в український Су-24М, і він впав. Пілот і штурман не встигли катапультуватися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Всім.ua.

Після деокупації Біляївки восени 2022 року, Валерія Ошкала та Романа Чехуна перепоховали у Старокостянтинові.

Валерій Ошкало фото: vsim.ua

Валерій Ошкало народився 24 листопада 1967 року у місті Ровеньки на Луганщині, але жив на Черкащині, його виховувала бабуся. З майбутньою дружиною Валерій познайомився ще у першому класі.

«Він по життю досягав поставленої цілі, ще зі школи мав наполегливий, інколи впертий характер. У восьмому класі Валерій сам попросив вчителя посадити нас разом, відтоді ми не розлучалися. Він завжди мав багато друзів, збирав навколо себе добрих, щирих людей, таких, як він сам», – каже дружина Лілія Володимирівна.

У 1985 році Валерій закінчив школу і вступив у Борисоглібське Вище Військове авіаційне училище льотчиків. У 1989 році здобув спеціальність «льотчик-інженер». Службу розпочав у Бердянську на посаді старшого льотчика, згодом служив у Псковській області. А в 1992 році забажав перевестися для проходження служби в Україну. Так Валерій Ошкало розпочав службу на старокостянтинівському аеродромі у Хмельницькій області.

«Ми одружилися, коли Валерій закінчив авіаційне училище. І з того часу я все життя була поруч. Для мене ніколи не було проблемою спакувати контейнер з речами і їхати за ним навіть на край географії. Ми не жили заможно, але завжди були дуже щасливі. Ніколи не пошкодувала про свій вибір, ми разом прожили такі щасливі роки, любила і люблю цього чоловіка. Він був турботливим та уважним, людиною честі, для сина він мав відповіді на всі питання. Сьогодні Валерій став нашим янголом-охоронцем» – згадує Лілія.

Валерій Ошкало з дружиною Лілією фото: vsim.ua

У 2005 році в Збройних Силах було скорочення. Тож Валерій Ошкало вийшов на пенсію. Але не сидів вдома, каже дружина, відразу знайшов роботу.

«Він ніколи не сидів вдома. Служба була для нього сенсом життя, йому подобалось літати. Коли пішов на пенсію, відразу влаштувався на нову для себе роботу, але і там віддавався сповна» – додає жінка.

Далі, у 2014 році, була часткова мобілізація. Валерій відразу зізвався, не зміг всидіти і дивитися як загарбують його Україну.

«Я казала, що ти вже дев'ять років на пенсії, як це має бути? Але він, завжди впевнений в собі, відповідав: я все згадаю і все буде добре» – пригадує ті часи жінка.

Валерій брав активну участь в АТО, згодом ООС. Він виконував бойові вильоти. За свою роботу у 2016-му президент нагородив його орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Про повномасштабну війну Валерій ніколи не говорив з дружиною. Лілія Володимирівна говорить, що напевне, він усе відчував, але не хотів турбувати її. Натомість завжди піклувався про дружину та сина, оберігав від поганих новин.

«Напередодні 24 лютого у чоловіка було чергування і його відпустили додому. А вночі о 3 годині подзвонив черговий, усіх підняли по тривозі. Валерій сказав приготувати тривожну сумку, вона була зібрана, бо він часто їздив у відрядження. І пішов», – розповідає Лілія.

Зранку жінка почула, як у небо здійнялися літаки. Та Валерій подзвонив додому і сказав, що залишився на місці. Так подружжя усі дні зідзвонювалося рано та ввечері.

Валерій Ошкало фото: vsim.ua

Валерія Ошкало таки відправили на бойове завдання. Це трапилось в березні 2022. Тоді дружина чула його голос востаннє.

«12 березня Валерій зателефонував о 7.45. Сказав, аби не хвилювалася, і що він летить на завдання. Я навіть не знала, де він знаходиться», – говорить Лілія.

Того вечора чоловік вперше не відзвонився. Тоді вдома з Лілією був син Дмитро, він її заспокоював. Та все ж жінка неабияк нервувала, бо каже, такого ще не було, щоб Валерій не подзвонив увечері. Лілія була у відчаї, тож 13 березня сама набрала командира.

«А потім мені повідомили, що чоловіка збили у Херсонській області, село Біляївка. Я не вірила, сама себе обманювала, сподівалась на диво, на жаль, його не сталося. Ми були змістом життя один для одного. А тепер я залишилася одна» – розповідає дружина.

Того дня 12 березня у складі 7-ої бригади тактичної авіації імені Петра Франка пілот Валерій Ошкало підполковник, начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки служби та майор Чехун Роман, штурман навігаційного забезпечення бригади, на літаку Су-24М, відправилися на виконання бойового завдання з нанесення авіаційного удару по колоні живої сили та техніки противника. Вони мали здійснити свою місію у Херсонській області, Бериславського району, селі Біляївка. То був їх останній політ.

Дружині сина Валерія Дмитра вдалося розшукати жінку з села, де збили літак свекра. Згодом до родини зателефонував староста села, розповів, що люди бачили, як в літак влучила ракета. Він летів зовсім низько, екіпаж катапультуватися не встиг.

«Першими до них дісталися рашисти, але наші люди таки забрали тіла екіпажу і поховали на сільському цвинтарі. На згарищі знайшли і всі документи Валерія, вони повністю вціліли, навіть не порвалися, не забруднилися. Як таке може бути?!» , – дивується Лілія.

Впродовж цих місяців дружина постійно спілкувалася зі старостою Біляївки. Він щоразу повідомляв рідних скільки ще залишилося до місця поховання і коли нарешті вони зможуть забрати тіла своїх близьких.

Наступного дня після загибелі Указом президента України №131/2022 від 13 березня 2022 року підполковник Ошкало Валерій Миколайович (посмертно) нагороджений орденом «За мужність» ІІ ступеня.

А через два тижні нагородили й штурмана. Указом президента України №175/2022 від 26 березня 2022 року майор Чехун Роман Георгійович (посмертно) нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Підполковник Валерій Ошкало та майор Роман Чекун фото: vsim.ua

Валерій Ошкало та Роман Чехун – ті, хто і у вогонь, і у воду. Вони сідали у літак без остраху, і навіть якби знали, що це їх останній політ, то обов'язково б виконали поставлене завдання на відмінно. Так кажуть рідні про своїх Янголів-охоронців…

Валерій Ошкало змінив за життя чимало авіаційних професій. Він був льотчиком-інструктором. Молодь любила з ним літати, вчитися. Він був гордий тим, що до нього просяться, що з ним хочуть вдосконалювати свої вміння молоді льотчики.

«Валерій завжди був добрий, ніжний, ніколи не підвищував голос, мені здається, він навіть кричати не вмів. Він ніколи не хотів, щоб я працювала, оберігав від зайвих проблем. Він звик, що я чекаю його вдома. Був такий короткий період, коли я працювала, тоді Валерій отримав звання підполковника і прийшов додому, а мене не було. Він сказав моїй мамі, що без мене святкувати не буде, адже це звання ми заслужили разом» – згадує дружина.

Якось Лілії зробили операцію, то чоловік лікарні, біля неї тиждень спав на підлозі, бігав додому лише, щоб приготувати щось поїсти. Не хотів залишати кохану одну.

Валерій вірив у Перемогу, казав рідним, що українцям треба вибити окупантів з країни – інакше ніяк. Лілія розповідає, він був справжнім патріотом, дуже любив одягати вишиванку, любив, коли і вона її одягала.

«Пам'ятаю, минулого року хлопці літали на парад, коли вони поверталися, командир вирішив зробити їм сюрприз і запросив усіх жінок зустріти чоловіків на аеродромі. Я була у вишитій сукні, Валерій ще здалеку побачив, і як потім розповідав, не міг повірити очам, що я тут та ще й в його улюбленій сукні», – згадує жінка.

Валерый Ошкало з дружиною фото: vsim.ua

«Ми ще стільки всього планували. Мріяли цього літа поїхати разом за кордон. Хотіли відпочити, побачити світ, у січні саме зробили закордонні паспорти. Україною ми багато подорожували, а от за кордоном не були. Сьогодні я пливу за течією, єдина моя розрада – це син Дмитро. Він живе у Києві, працює у банку. Аби надовго не залишати мене саму запрошує час від часу гостювати до себе, або ж приїжджає додому», – каже дружина пілота.

Пілоти не вмирають, вони йдуть у вічний політ і назавжди залишаються у небі… Вірять у це рідні. Вірять і знають, що мають найкращих Янголів-охоронців.

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