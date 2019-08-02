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    Жизнь

    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой

    • Розсилка
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой

    У 93-летней Елизаветы II есть странная привычка, которая не нравится абсолютно всем членам британской королевской семьи

    Но больше всего — 70-летнему принцу Чарльзу.

    У королевы с детства была любовь к собакам породы вельш-корги-премброк. Эта привязанность монарха к животным одновременно умиляет и приводит в отвращение ее родных. Дело в том, что Елизавета II имеет привычку искать у питомцев клещей и бросать их в огонь.

    Королевский эксперт Ингрид Сьюард в своей книге «Принц Эдвард» поделилась воспоминаниями бывшей подружки сына королевы, Руми Адлингтон. По ее словам, однажды она увидела, как Елизавета II сидит у камина, находит в шерсти собак клещей и кидает их в огонь.

    Ту же самую картину наблюдал и принц Чарльз. Наследник престола так устал от этого зрелища, что не выдержал и обратился к матери.

    «Серьезно? Тебе обязательно делать это здесь?» — цитирует слова принца Ингрид. Елизавета II отреагировала на возмущение сына как подобает королеве: молча продолжила свое дело.

    В прошлом году Ее Величество лишилась своего последнего корги. Пес по кличке Виспер умер в возрасте 12 лет. После этого Елизавета II заявила, что больше не будет разводить собак такой породы, потому как не будет передавать никому это дело после своей смерти.

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    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой
    Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой

    В монаршей семье есть еще один собачник — герцогиня Меган Маркл. Супруга принца Гарри еще до знакомства с наследником престола обзавелась двумя четвероногими друзьями. Однако после замужества в Лондон с ней отправился лишь один из псов: второй слишком стар для перелетов. В интервью BBC тогда еще будущая герцогиня Сассекская призналась, что после знакомства с королевой она стала фанаткой корги.

    Джерело: graziamagazine.ru

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