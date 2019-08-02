Королева Елизавета разозлила принца Чарльза своей странной привычкой



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У 93-летней Елизаветы II есть странная привычка, которая не нравится абсолютно всем членам британской королевской семьи

Но больше всего — 70-летнему принцу Чарльзу.

У королевы с детства была любовь к собакам породы вельш-корги-премброк. Эта привязанность монарха к животным одновременно умиляет и приводит в отвращение ее родных. Дело в том, что Елизавета II имеет привычку искать у питомцев клещей и бросать их в огонь.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард в своей книге «Принц Эдвард» поделилась воспоминаниями бывшей подружки сына королевы, Руми Адлингтон. По ее словам, однажды она увидела, как Елизавета II сидит у камина, находит в шерсти собак клещей и кидает их в огонь.

Ту же самую картину наблюдал и принц Чарльз. Наследник престола так устал от этого зрелища, что не выдержал и обратился к матери.

«Серьезно? Тебе обязательно делать это здесь?» — цитирует слова принца Ингрид. Елизавета II отреагировала на возмущение сына как подобает королеве: молча продолжила свое дело.

В прошлом году Ее Величество лишилась своего последнего корги. Пес по кличке Виспер умер в возрасте 12 лет. После этого Елизавета II заявила, что больше не будет разводить собак такой породы, потому как не будет передавать никому это дело после своей смерти.

В монаршей семье есть еще один собачник — герцогиня Меган Маркл. Супруга принца Гарри еще до знакомства с наследником престола обзавелась двумя четвероногими друзьями. Однако после замужества в Лондон с ней отправился лишь один из псов: второй слишком стар для перелетов. В интервью BBC тогда еще будущая герцогиня Сассекская призналась, что после знакомства с королевой она стала фанаткой корги.

Джерело: graziamagazine.ru