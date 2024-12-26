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Померла Марія Марчук – подруга Володимира Івасюка, якій він присвятив «Червону руту»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Марія Марчук (Соколовська) познайомилася з Івасюком в медінституті, де вони разом навчалися
фото: Михайло Павлюк, Facebook

Аркуш, з від руки написаною піснею, Марія Марчук (Соколовська) зберігала впродовж всього життя

У Чернівцях померла лікарка Марія Марчук, якій Володимир Івасюк присвятив пісню «Червона рута». Це сталося на Різдво, 25 грудня. Похорон відбудеться 27 грудня на Центральному кладовищі. Про це повідомив заступник голови обласної ради, племінник Івасюка Михайло Павлюк.

Марія Марчук (Соколовська) працювала лікаркою-терапевткою. З Івасюком познайомилася в медінституті, де вони разом навчалися, а потім грали в оркестрі. Про це йдеться у спогадах Марчук, опублікованих на сайті Сторінки пам’яті Володимира Івасюка.

Володимир Івасюк та Марія Марчук (Соколовська)
Володимир Івасюк та Марія Марчук (Соколовська)

Марчук розповідала, що від знайомих дізналася про те, що Івасюк був у неї закоханий – сам він їй про це не говорив. У 1970 році під час навчання Івасюк написав пісню «Червона рута», яку присвятив Марії. Аркуш, з від руки написаною піснею, Марія зберігала впродовж всього життя.

Аркуш з від руки написаною піснею «Червона рута»
Аркуш з від руки написаною піснею «Червона рута»
фото: Михайло Павлюк, Facebook
Аркуш з від руки написаною піснею «Червона рута»
Аркуш з від руки написаною піснею «Червона рута»
фото: Михайло Павлюк, Facebook

За інформацію Павлюка, попрощатися з Марією Марчук можна з 16:00 26 грудня у Церкві Різдва Богородиці на вулиці Капеланській, 31. Похорон відбудеться у п'ятницю, 27 грудня, о 13:00 на Центральному кладовищі (сектор 49 Б).

Нагадаємо, доля виділила легендарному композиторові лише 30 років. За таке коротке життя він написав майже 150 пісень, а ще – камерні твори, симфонічні сюїти, музику до театральних спектаклів. Був професійним лікарем, неординарним живописцем. Грав на скрипці, фортепіано, гітарі, віолончелі. Володимир Івасюк вважається основоположником естрадної музики в Україні.

Серед найвідоміших пісень композитора – «Відлітали журавлі», «Я піду в далекі гори», «Червона рута», «Водограй», «Пісня буде поміж нас», «Два кольори», «Лиш раз цвіте любов», «Балада про мальви», «Колискова» та інші.

Свої перші твори Володимир Івасюк приносив композитору Левку Дутківському. В цьому творчому тандемі з’являлися чудові композиції, які виконував ВІА «Смерічка». Солістами популярного ансамблю були друзі Володимира, естрадні співаки Назарій Яремчук і Василь Зінкевич.

Багато пісень Володимир Івасюк писав під псевдонімом, оскільки не був членом спілки композиторів, а тому відомі колективи не мали права брати їх до репертуару. Попри це пісні Івасюка перемагали на багатьох конкурсах в СРСР та за кордоном, їх співали від Камчатки до Чорного моря, а «Червона рута» стала справжнім світовим шлягером. Пісня мала величезну популярність в Україні та стала однією з найвідоміших українських пісень у світі. 

«Червону руту» виконували такі відомі співаки, як Софія Ротару, Назарій Яремчук, гурт «Плач Єремії», Тото Кутуньйо, Вахтанг Кікабідзе та інші. Вона стала улюбленою для фанатів українського футболу. З 2018 року «Червона рута» є офіційною візиткою збірної України з футболу.

Завдяки творчому тандему Івасюк – Ротару музика українського композитора стала відомою на весь Союз. Разом вони видали платівку-гігант із 12 піснями композитора у виконанні співачки. Платівка «Пісні Володимира Івасюка виконує Софія Ротару» стала першим і єдиним у світі українськомовним концептуальним диском.

Популярність молодим артистам принесли зйомки першого українського мюзиклу «Червона рута», що відбувалися в Яремчі. Головні ролі виконали Софія Ротару й Василь Зінкевич. У мюзиклі прозвучало багато пісень Володимира Івасюка.

Володимир Івасюк був не просто музикантом, а й патріотом України. Намагався відродити любов українців до своєї культури й протистояти пропагандистській ідеї одного великого «радянського народу». Українськомовні пісні, написані Івасюком, перемагали на всесоюзних і міжнародних конкурсах, що допомагало популяризувати рідну мову.

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Теги: співак навчання пісня похорон племінник Чернівці

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