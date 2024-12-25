Стінг заспівав під бандуру українського військового. Воїн розповів, як відбувся їхній дует

«Стінга це дуже зворушило. Ми відіграли весь захід, й потім за лаштунками йому було цікаво подивитися, що таке бандура»

Військовий, родом з Чернівців, Тарас Столяр акомпанував на бандурі британському музиканту Стінгу. Це відбулось у Лос-Анджелесі під час туру підрозділу Збройних сил України «Культурний Десант». Деталі повідомляє «Суспільне Чернівці».

Музиканти виконали хіт Shape of my heart на події, де були голлівудські зірки. На заході виступали українські артисти, які служать в ЗСУ. Так нагадують про важливість підтримки України у війні.

Так, Тарас Столяр разом із «Культурним десантом» виступав на події, організованій актором Шоном Пенном, який підтримує Україну. Військовий розповідає, що під час виступу, як зазвичай, грав українську музику: «Думи мої, думи» та «Мелодію» Мирослава Скорика. Втім, підготував також кавер на бандурі на пісню Стінга Shape of my heart.

«Стінга це дуже зворушило. Ми відіграли весь захід, й потім за лаштунками йому було цікаво подивитися, що таке бандура. Він дуже цікавився інструментом й відзначав надзвичайний звук», – каже Столяр.

Артисти запропонували Стінгу зіграти разом. Столяр каже, пригадує гру «трохи в тумані», але радіє, що відео з піснею поширилося соцмережами. За словами військового, Стінг – особливий для нього музикант. Чоловік знає усі його пісні й готував невелику промову. Каже, хотів, щоб Стінг зрозумів, що він значить для нього.

«Дуже тішуся, що це сколихнуло людей. Знаю, що не тільки в Україні. Для них (американців - ред.) – це дуже важливі люди та їхня думка, а нам важливо, щоб вони нас підтримували далі», – розповідає Столяр.

Тарас Столяр долучився до війська у перший день повномасштабної війни. Спершу служив розвідником, зокрема, в аеророзвідці. Пройшов Бахмут, Кліщіївку та Серебрянський ліс. Торік долучився до «Культурного десанту» – підрозділу ЗСУ, який займається морально-психологічною підтримкою.

Зокрема, у межах закордонних турів музиканти виступали у Конгресі США: «Декілька днів працювали від кабінету до кабінету. Це була така активна дипломатія. Намагалися вийти суто на американську аудиторію, яка, можливо, не дуже в темі й вагається, чи треба нас підтримувати. Виступали, дякували за підтримку та пропагували підтримувати».

Військові також виступають на передовій, у госпіталях, а також їздять у тури світом, де дякують іноземцям за підтримку України.

Нагадаємо, культовий британський музикант Стінг заспівав пісню Shape of My Heart під акомпанемент бандури, на якій грав український військовий бандурист Тарас Столяр.

«Культурний десант» – об’єднання військовослужбовців творчих та креативних професій, зусилля яких спрямовані на покращення морально-психологічного стану війська за допомогою інструментів культури. На різних напрямках фронту постійно працюють кілька мобільних творчих груп. Також дві групи артистів виступають для поранених бійців в шпиталях, реабілітаційних і навчальних центрах ЗСУ і окремо підсилює цю роботу «Оркестр 59». Щомісяця відбувається близько 200 виступів для бійців Сил оборони. Серед учасників «Культурного десанту» – відомі українські артисти з бойовим досвідом. Також об’єднання співпрацює із цивільними артистами та митцями.

Раніше «Культурний десант» випустив відеокліп на пісню «Без ЗСУ PZDC», присвячену українським воїнам.