Элтон Джон хотел, чтобы в «Рокетмене» его сыграли Том Харди или Джастин Тимберлейк



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Премьера «Рокетмена» состоится совсем скоро

Прежде чем зрители увидят Тэрона Эджертона во всей красе в главной роли байопика, Элтон Джон решил рассказать, кто еще мог сыграть его в музыкальном байопике. Оказывается, шанс примерить яркие наряды с пайетками и обувь на высоком каблуке был у Тома Харди и Джастина Тимберлейка.

Элтон Джон рассказал о процессе превращения его жизненной истории в полнометражный мюзикл в письме, опубликованном изданием The Guardian. «Создание фильма заняло годы. Режиссеры приходили и уходили. Заняться постановкой собирался Дэвид Лашапель, но затем он решил сосредоточиться на карьере художника. Тогда Мэттью Вон, с которым я работал над сиквелом “Kingsman”, предложил кандидатуру Декстера Флетчера. То же самое касается и актеров. Мы рассматривали на главную роль Тома Харди и Джастина Тимберлейка, пока не встретились с Тэроном Эджертоном», — написал музыкант.

Создатели байопика по-прежнему сталкиваются с трудностями. Стало известно, что в российском прокате фильм подвергли жесткой цензуре, вырезав все постельные сцены и сцены, содержащие употребление наркотиков. А ведь Элтон Джон боролся с киностудиями за то, чтобы его история получила взрослый рейтинг. «Моя жизнь не проходила в рейтинге PG-13. Я не выступал за то, чтобы фильм был полон секса и наркотиков, но все знают, что в моей биографии им было место. Какой смысл делать фильм, где после концертов я тихо возвращаюсь в свой номер со стаканом молока в руках?» — задался вопросом исполнитель.

Джерело: popcornnews