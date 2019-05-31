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    Жизнь

    Приянка Чопра и Ник Джонас навестили Меган Маркл и ее новорожденного сына

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    <p><span class="image_description">Приянка Чопра и Ник Джонас</span></p> <div></div> <p></p> <div class="tags"></div> - Приянка Чопра и Ник Джонас навестили Меган Маркл и ее новорожденного сына

    Приянка Чопра и Ник Джонас

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    Ни для кого не секрет, что актриса Приянка Чопра близко дружит с Меган Маркл еще со времен жизни последней в Лос-Анджелесе и карьеры в кино.

    После переезда Меган в Лондон и свадьбы с принцем Гарри видеться подругам удается нечасто. А появление на свет принца Арчи еще сильнее усложняет задачу.

    Поэтому упустить возможность навестить подругу, приехав вместе с супругом Ником Джонасом по работе в Лондон, Приянка не могла. По сообщениям The Sun, на днях пара побывала в загородном поместье Фрогмор, где сейчас проживает Меган с семьей, и вручила принцу Арчи «несколько очаровательных подарков от ювелирного дома Tiffany».

    По данным СМИ, Приянка и Меган не виделись довольно давно. Несколько месяцев назад герцогиня прилетала в США, чтобы провести baby shower, но Приянки, в отличие от теннисистки Серены Уильямс, активно участвовавшей в организации праздника, на вечеринке не было. На свадьбу Чопры, которая прошла в Америке и Индии, Меган также не смогла прилететь из-за плотного графика. Недавно Приянке даже пришлось прокомментировать слухи о том, что они с Меган якобы поссорились.

     

    Джерело: Hello!

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