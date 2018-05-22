Руслана раскритиковала украинцев, зарабатывающих на российской сцене



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслана Лижичко

Артистка уверена, что украинские музыканты выступают в России не на благотворительных акциях, а только за большие гонорары

Победительница «Евровидения-2004» Руслана Лижичко высказалась о своих коллегах, которые выступают на российской сцене в последние годы. Когда у нее спросили, как поступать украинцам, которые гастролируют на территории страны-агрессора (штрафовать, лишать званий, или заставлять платить специальный налог), то певица ответила, что это дело и артиста, и его аудитории.

«Это дело каждого артиста, где ему выступать. Дело любой аудитории – воспринимать артиста или нет. Я не верю в то, что наши артисты едут в Россию на благотворительные проекты. В большинстве случаев это вопрос зарабатывания денег, больших денег, которые им не приносит шоу-бизнес в Украине», - утверждает певица.

При этом она отметила, что каждый певец в праве решить, выступать ему в России или нет, но не стоит еще и забывать о гражданской позиции. «Это дело каждого певца давать согласие или отказ на тот или иной концерт. Но дело каждого гражданина – не предавать свою страну. Эти штрафы надо накладывать на их сердца», - отметила певица.

Джерело: Обозреватель