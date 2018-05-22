Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца

Популярная украинская певица и ведущая Lilu вместе с дизайнером Еленой Крушани создали необычную коллекцию для невест

Как удалось узнать Scotch, в новую коллекцию под названием Just Married вошли купальники и пляжная одежда.

Это уже четвертая коллекция марки Lilu&Krushani, в этот раз создатели - певица и телеведущая Lilu, а также дизайнер Елена Крушани - решили действительно удивить и сделали линейку в основном в белой цветовой гамме. Присутствует еще и нежно-голубые оттенки.

По словам дизайнеров, название коллекции Just Married выбрано неспроста. По мнению девушек, вещи из новой коллекции могут стать отличным подарком невесте перед медовым месяцем.

По словам Крушани и Lilu одним из главных преимуществ новой коллекции стали специальные трикотажные полотна для пошива купальников. Их отличает качество и носкость, потому после стирки они не растягиваются и не теряют форму.

Особое внимание в новой коллекции уделили нормам правильной одежды, разработав технологическую находку - бюстье купальника носится без косточек, которые вредят женскому здоровью, но с эффектом push-up. Также, как и в предыдущих коллекциях, эти купальники максимально подчеркивают достоинства и скрывают недостатки за счет утягивающего эффекта ткани.