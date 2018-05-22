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    Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца

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    Украинская певица презентовала коллекцию пляжной одежды - Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца
    Украинская певица презентовала коллекцию пляжной одежды

    Популярная украинская певица и ведущая Lilu вместе с дизайнером Еленой Крушани создали необычную коллекцию для невест

    Как удалось узнать Scotch, в новую коллекцию под названием Just Married вошли купальники и пляжная одежда. 
    Это уже четвертая коллекция марки Lilu&Krushani, в этот раз создатели - певица и телеведущая Lilu, а также дизайнер Елена Крушани - решили действительно удивить и сделали линейку в основном в белой цветовой гамме. Присутствует еще и нежно-голубые оттенки. 
    По словам дизайнеров, название коллекции Just Married выбрано неспроста. По мнению девушек, вещи из новой коллекции могут стать отличным подарком невесте перед медовым месяцем. 
    « Эта коллекция для всех поклонниц романтичного белого цвета. Это и мой любимый цвет. Обожаю купальники белого цвета», - призналась создатель бренда певица Lilu.

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    Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца
    Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца
    Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца
    Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца
    Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца
    Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца
    Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца
    Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца
    Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца
    Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца
    Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца
    Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца
    Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца
    Украинская певица презентовала коллекцию купальников для медового месяца

    По словам Крушани и Lilu одним из главных преимуществ новой коллекции стали специальные трикотажные полотна для пошива купальников. Их отличает качество и носкость, потому после стирки они не растягиваются и не теряют форму.
    Особое внимание в новой коллекции уделили нормам правильной одежды, разработав технологическую находку - бюстье купальника носится без косточек, которые вредят женскому здоровью, но с эффектом push-up. Также, как и в предыдущих коллекциях, эти купальники максимально подчеркивают достоинства и скрывают недостатки за счет утягивающего эффекта ткани. 
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