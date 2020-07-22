«Эталон красоты!»: Моника Беллуччи в откровенном наряде произвела фурор



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55-летняя актриса Моника Беллуччи похвасталась стройной фигурой

Итальянская актриса восхитила фанатов, появившись в откровенном наряде

Звезда фильма «Малена» сделала небрежную укладку. Легкие локоны и удлиненная челка обрамляли идеальное лицо Моники. Она нанесла насыщенный макияж. Брюнетка подчеркнула свои выразительные глаза перламутровыми тенями розового оттенка и густо накрасила ресницы. Чувственные губы Беллуччи выделила блестком с легким оттенком розы.

Экс-супруга актера Венсана Касселя надела черное боди в стиле ретро и черные капроновые колготки. Сверху звезда итальянского и французского кино накинула строгий удлиненный жакет. Она завершила свой сексуальный аутфит эффектным украшением на шее. Бриллиантовое ожерелье с изумрудами привлекло внимание к красивой груди актрисы.

Кинозвезда позировала в холле парижского отеля. Моника шла на объектив камеры, томно улыбаясь и эротично прикрыв глаза. Знаменитость придерживала лацканы пиджака, который кокетливо открывал ее боди.

Поклонники сексуальной брюнетки пришли в восторг от провокационных кадров. Они засыпали актрису комплиментами. «Эта женщина — эталон красоты!», «Чистый секс!», «Ты такая красавица!» — не удержались фанаты от восхищения.

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