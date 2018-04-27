Фронтмен группы «Тартак» раскритиковал декоммунизацию в Украине

Александр Положинский отметил, что сегодня в нашей стране необходимо создавать новые мифы

Лидер популярной украинской группы «Тартак» Александр Положинский отмечает много ошибок в процессе докоммунизации, который активно проходит в Украине в последние годы. Артист уверен, что на данный момент не сделано много такого, что стоило осуществить ранее. «Конечно, это не так легко и просто сделать. Тем более что за почти 30



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Александр Положинский

Александр Положинский отметил, что сегодня в нашей стране необходимо создавать новые мифы

Лидер популярной украинской группы «Тартак» Александр Положинский отмечает много ошибок в процессе докоммунизации, который активно проходит в Украине в последние годы. Артист уверен, что на данный момент не сделано много такого, что стоило осуществить ранее.

«Конечно, это не так легко и просто сделать. Тем более что за почти 30 лет независимости мы этим особо и не занимались. Сначала у нас было хорошее основание, чтобы это сделать. Однако сделали очень хиленько и очень во многих аспектах не сделали того, что стоит или, возможно, даже нужно было сделать в первую очередь», - отметил Положинский.

Певец добавил, что наша власть не учла важного момента. И декоммунизация должна строиться не только на переименованиях городов и улиц, а также сносе памятников.

«Другое дело, что следовало бы декоммунизацию проводить не только методами запретов, переименований и так далее. Декоммунизация – это еще и правильная грамотная и качественная замена одних мифов другими. Нет ничего плохого в том, что мы какие-то вещи будем называть «мифами». Главное, чтобы качественные мифы независимой Украины заменили все коммунистические мифы, которые внедрялись, навязывались и укоренялись в Украине на протяжении десятилетий. Здесь уже вопрос к образованию, к кинематографу, к литературе, к телевидению», - отметил артист.

Ранее сообщалось, что Положинский подчеркнул, что еще во время Революции достоинства увидел, что в Украине выбран неверный путь для дальнейшего развития страны.

«Мои разочарования начались значительно раньше – еще на Майдане. Я уже в какой-то момент понял, что все идет не туда. В начале у меня еще была надежда, что нам удастся переломить ситуацию, собрать критическую массу активных людей, чтобы направить Майдан несколько в другое русло», - сказал музыкант.

Джерело: Znaj.ua