Герои реалити «Я соромлюсь свого тіла» снялись в социальном фотопроекте

В Киеве покажут 21 фотоисторию о том, как важно во время обратиться к врачу

С 17 по 31 мая в столичном Центре украинской культуры и искусств пройдет первая фотовыставка с участием героев медицинского реалити «Я соромлюсь свого тіла», которое помогает людям заново полюбить свое тело и начать новую жизнь. 21 история о том, как важно вовремя обратиться к врачу. О том, что никогда нельзя опускать руки - и



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В Киеве покажут 21 фотоисторию о том, как важно во время обратиться к врачу

С 17 по 31 мая в столичном Центре украинской культуры и искусств пройдет первая фотовыставка с участием героев медицинского реалити «Я соромлюсь свого тіла», которое помогает людям заново полюбить свое тело и начать новую жизнь.

21 история о том, как важно вовремя обратиться к врачу. О том, что никогда нельзя опускать руки - и выход обязательно найдется. От них отворачивались соседи и прохожие; им не могли помочь врачи. 21 герой, который стал здоровым, благодаря проекту, сегодня уверен: нет такого тела и такой болезни, которых надо стесняться.

В прошлом сезоне проекта «Я соромлюсь свого тіла» зрители увидели историю 23-летнего Руслана. У него было редкое заболевание – «Несовершенный остеогенез» или «болезнь хрустального человека». Руслан передвигался только сидя. Найти специалиста, который бы помог парню, было не просто. Так как болезнь встречается крайне редко и не каждый хирург обладает нужной техникой, не каждый хирург может вылечить такое заболевание.

Врачи отметили, что четко была видна деформация ног под кутом 90 градусов. Задача стояла очень сложная. Нужно было найти специалиста узкого профиля, у которого был опыт лечения таких пациентов. Команде проекта «Я соромлюсь свого тіла» удалось это сделать, и Руслану провели три сложные и уникальные операции, что еще раз доказало то, что в Украине есть отличные специалисты, который могут оказать качественную медицинскую помощь даже самым сложным пациентам. За работу взялся Виталий Веклич – ортопед-травматолог высшей категории.

Сначала операцию сделали на левой ноге (поставили железные спицы, чтобы кости срослись правильно), после которой начались три месяца реабилитации, и в этом были главные трудности – Руслану каждый день нужно было заниматься, преодолевая боль, и все же он сделал свои первые шаги, но пока только одной ногой.

После частичного восстановления левой ноги, принялись за правую ногу, которая была сложнее, поэтому операцию разбили на две. Врачам нужно было работать очень осторожно, чтобы не повредить нервные волокна и мышцы. Один неправильный шаг мог привести к потере чувствительности и нарушения двигательной функции стопы.

После трех операций Руслан на ходунках учился заново ходить. Каждое движение для него – это новые и незнакомые чувства, ведь всю свою жизнь он передвигался сидя. «После всех операций я понял, что здоровье – важнее всего. Хочу научиться ездить на велосипеде, сдать на права и ездить на авто. Я это все хотел делать, но не было возможности. Без костылей сложно ходить. Есть страх, что упаду и травмируюсь. Но в то же время, это классное чувство, ведь можно что-то другое брать в руки, - смеется Руслан. – Я чувствую себя счастливым, полноценным человеком. Я познакомился с девушкой, мы общаемся. Она живет больше, чем за 300 км от меня! Но я теперь могу к ней ездить. Раньше я бы очень комплексовал, но больше такого нет. Намерения у меня к ней очень серьезные, но пока не хочу рассказывать».

Руслан мечтает много путешествовать и в первую очередь хочет поехать в Австралию. Там живет человек, который его очень вдохновлял и вдохновляет – Ник Вуйчич. А еще Руслан начал вести блог о своей жизни. И хотел бы вдохновлять этим и других.

Историю Руслана, его удивительно преображение, и многих других героев посетители смогут увидеть с 17 по 31 мая в Центре украинской культуры и искусств.