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    Валерий Ославский исполнил мечту самого тяжелого пациента проекта «Я соромлюсь свого тіла»

    Украинский проект не только помогает бороться жителям Украины с тяжелыми заболеваниями, но и исполняет мечты
    С начала пятого сезона вся Украина следит за непростой историей самого тяжелого пациента проекта – Василия Колопача. Мужчину немедленно госпитализировали с весом почти в треть тонны, и с тех пор он продолжает прикладывать максимум усилий, чтобы стать здоровым. Однако после скинутых 80 кг состояние Васи резко ухудшилось. Что произошло, и какой
    • 26 Квiтня, 17:11
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    Украинский телеведущий и врач Валерий Ославский
    Украинский телеведущий и врач Валерий Ославский

    Украинский проект не только помогает бороться жителям Украины с тяжелыми заболеваниями, но и исполняет мечты

    С начала пятого сезона вся Украина следит за непростой историей самого тяжелого пациента проекта – Василия Колопача. Мужчину немедленно госпитализировали с весом почти в треть тонны, и с тех пор он продолжает прикладывать максимум усилий, чтобы стать здоровым. Однако после скинутых 80 кг состояние Васи резко ухудшилось. Что произошло, и какой сюрприз для своего пациента сделал Валерий Ославский?

    В течение пяти дней за жизнь Василия врачи боролись в реанимации. Диагноз мужчины – тромбоэмболия легочной артерии. К счастью, нормализовать состояние пациента удалось, и он вернулся в реабилитационный центр. Однако Валерий Ославский назначил Васе дополнительные обследования, проходить которые ему предстояло в современном бариатрическом отделении в Одессе. Оно специализируется на пациентах с критическим весом.

    Врачи убедились в положительной динамике: печень уменьшилась, грубых патологий со стороны пищевода и желудка нет, сохранена проходимость. Но были и неприятные находки. В частности, камни в желчном пузыре и врожденный порок аортального клапана. Ранее обнаружить эти дефекты мешал толстый слой подкожно-жировой клетчатки.

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    Валерий Ославский исполнил мечту самого тяжелого пациента проекта «Я соромлюсь свого тіла»
    Валерий Ославский исполнил мечту самого тяжелого пациента проекта «Я соромлюсь свого тіла»
    Валерий Ославский исполнил мечту самого тяжелого пациента проекта «Я соромлюсь свого тіла»
    Валерий Ославский исполнил мечту самого тяжелого пациента проекта «Я соромлюсь свого тіла»

    Пока врачи работали над дальнейшим планом лечения Василия, Валерий Ославский решил исполнить заветную мечту своего пациента. Вася говорил, что никогда не видел моря. И ведущий проекта это исправил. Пока они были на прогулке, Валерий расспросил мужчину, каким он видит свое будущее, и мотивировал не останавливаться на достигнутом.

    «Я всем очень благодарен за поддержку и за веру. Только вперед. Только вперед и до конца. Иначе я пропаду, – поделился впечатлениями Василий. – Уже когда похудею до 100 кг, пойду на работу, сделаю все возле дома. На сон времени не будет».

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