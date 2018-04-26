Валерий Ославский исполнил мечту самого тяжелого пациента проекта «Я соромлюсь свого тіла»

Украинский проект не только помогает бороться жителям Украины с тяжелыми заболеваниями, но и исполняет мечты

С начала пятого сезона вся Украина следит за непростой историей самого тяжелого пациента проекта – Василия Колопача. Мужчину немедленно госпитализировали с весом почти в треть тонны, и с тех пор он продолжает прикладывать максимум усилий, чтобы стать здоровым. Однако после скинутых 80 кг состояние Васи резко ухудшилось. Что произошло, и какой



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Украинский телеведущий и врач Валерий Ославский

Украинский проект не только помогает бороться жителям Украины с тяжелыми заболеваниями, но и исполняет мечты

С начала пятого сезона вся Украина следит за непростой историей самого тяжелого пациента проекта – Василия Колопача. Мужчину немедленно госпитализировали с весом почти в треть тонны, и с тех пор он продолжает прикладывать максимум усилий, чтобы стать здоровым. Однако после скинутых 80 кг состояние Васи резко ухудшилось. Что произошло, и какой сюрприз для своего пациента сделал Валерий Ославский?

В течение пяти дней за жизнь Василия врачи боролись в реанимации. Диагноз мужчины – тромбоэмболия легочной артерии. К счастью, нормализовать состояние пациента удалось, и он вернулся в реабилитационный центр. Однако Валерий Ославский назначил Васе дополнительные обследования, проходить которые ему предстояло в современном бариатрическом отделении в Одессе. Оно специализируется на пациентах с критическим весом.

Врачи убедились в положительной динамике: печень уменьшилась, грубых патологий со стороны пищевода и желудка нет, сохранена проходимость. Но были и неприятные находки. В частности, камни в желчном пузыре и врожденный порок аортального клапана. Ранее обнаружить эти дефекты мешал толстый слой подкожно-жировой клетчатки.

Пока врачи работали над дальнейшим планом лечения Василия, Валерий Ославский решил исполнить заветную мечту своего пациента. Вася говорил, что никогда не видел моря. И ведущий проекта это исправил. Пока они были на прогулке, Валерий расспросил мужчину, каким он видит свое будущее, и мотивировал не останавливаться на достигнутом.

«Я всем очень благодарен за поддержку и за веру. Только вперед. Только вперед и до конца. Иначе я пропаду, – поделился впечатлениями Василий. – Уже когда похудею до 100 кг, пойду на работу, сделаю все возле дома. На сон времени не будет».