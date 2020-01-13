В сеть слили первый кадр Джареда Лето в образе вампира Морбиуса



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Поклонники отмечают, что образ актера соответствует каноническому изображению вампира в комиксах Marvel

В сеть слили первый кадр Джареда Лето в образе вампира из фильма «Морбиус, живой вампир» режиссера Даниэля Эспиносы. Производством картины занимается компания Sony. Главный герой фильма ученый Майкл Морбиус (Джаред Лето) страдает от редкого заболевания крови, и почти всю свою жизнь он посвятил поискам лекарства. Однако очередной эксперимент с кровью летучей мыши приводит к тому, что ученый превращается в вампира.

Впервые во вселенной Marvel Морбиус появился в 1970-е годы как враг Человека-паука. Однако персонаж стал так популярен, что авторы комиксов сделали его супергероем.

Поклонники франшизы оценили внешний облик Морбиуса на слитом в сеть кадре и отметили поразительное сходство с оригиналом из комиксов.