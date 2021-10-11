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    Жена Гордона в красном купальнике. Формы впечатляют (фото)

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    Журналистка Алеся Бацман - Жена Гордона в красном купальнике. Формы впечатляют (фото)
    Журналистка Алеся Бацман
    instagram.com/alesiabatsman/

    Звезда очаровала обольстительными формами

    Жена телеведущего Дмитрия Гордона журналистка Алеся Бацман в своем Инстаграме продемонстрировала отличную фигуру.

    На опубликованном снимке журналистка в красном купальнике соблазнительно позирует перед камерой на фоне моря.

    Жена Дмитрия выбрала такую позу, которая прекрасно продемонстрировала ее пышный бюст.

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    Жена Гордона в красном купальнике. Формы впечатляют (фото)
    Жена Гордона в красном купальнике. Формы впечатляют (фото)
    instagram.com/alesiabatsman/

    Ранее «Скотч» сообщал, что известная украинская модель Даша Астафьева порадовала поклонников очередной порцией пикантных фото.

    Знаменитость устроила фотосессию возле озера в сексуальном боди и чулках.

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    Теги: знаменитости мода и красота шоу-бизнес
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    Жена Гордона в красном купальнике. Формы впечатляют (фото)