Жена Гордона в красном купальнике. Формы впечатляют (фото)

Звезда очаровала обольстительными формами

Жена телеведущего Дмитрия Гордона журналистка Алеся Бацман в своем Инстаграме продемонстрировала отличную фигуру.

На опубликованном снимке журналистка в красном купальнике соблазнительно позирует перед камерой на фоне моря.

Жена Дмитрия выбрала такую позу, которая прекрасно продемонстрировала ее пышный бюст.

Ранее «Скотч» сообщал, что известная украинская модель Даша Астафьева порадовала поклонников очередной порцией пикантных фото.

Знаменитость устроила фотосессию возле озера в сексуальном боди и чулках.