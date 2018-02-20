Главные герои сериала «Школа» разошлись

Об этом сообщил Александр Петренко в соцсети

За романом главных героев украинского сериала «Школа» поклонники следили не только на экране, но и в реальной жизни. Как ранее сообщал Scotch, Лиза Василенко и Александр Петренко познакомились на съемочной площадке и уже на второй день съемок сериала поняли, что чувства даже не надо играть. Но счастье главных героев длилось всего



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Лиза Василенко и Александр Петренко

Об этом сообщил Александр Петренко в соцсети

За романом главных героев украинского сериала «Школа» поклонники следили не только на экране, но и в реальной жизни. Как ранее сообщал Scotch, Лиза Василенко и Александр Петренко познакомились на съемочной площадке и уже на второй день съемок сериала поняли, что чувства даже не надо играть.

Но счастье главных героев длилось всего несколько месяцев. Об этом стало известно из видеобращения Александра Петренко в социальной сети Instagram.

Популярный актер отметил, что у него действительно были отношения с Лизой Василенко, но теперь его сердце свободно.

«Друзья, пожалуйста, прекратите писать мне на эту тему, мы с Лизой разошлись после Дня влюбленных, такое бывает. У нас были хорошие, эмоциональные, светлые отношения. Верю, что мы найдем свою любовь», - подписал ролик Александр.

Однако через некоторое время этот видеоролик был удален со страницы Александра. В свою очередь, Лиза на своей странице также опубликовала видеоролик и подтвердила расставание с актером.

Стоит отметить, что поклонники главных героев сериала предположили, что расставание актеров является pr-ходом и ребята скоро объявят о том, что снова вместе. Тем более, что создатели сериала уже анонсировали второй сезон.