  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Главные герои сериала «Школа» разошлись

    Об этом сообщил Александр Петренко в соцсети
    За романом главных героев украинского сериала «Школа» поклонники следили не только на экране, но и в реальной жизни. Как ранее сообщал Scotch, Лиза Василенко и Александр Петренко познакомились на съемочной площадке и уже на второй день съемок сериала поняли, что чувства даже не надо играть.  Но счастье главных героев длилось всего
    • Сьогодні, 19:29
    • Розсилка
    Лиза Василенко и Александр Петренко
    Лиза Василенко и Александр Петренко

    Об этом сообщил Александр Петренко в соцсети

    За романом главных героев украинского сериала «Школа» поклонники следили не только на экране, но и в реальной жизни. Как ранее сообщал Scotch, Лиза Василенко и Александр Петренко познакомились на съемочной площадке и уже на второй день съемок сериала поняли, что чувства даже не надо играть

    Но счастье главных героев длилось всего несколько месяцев. Об этом стало известно из видеобращения Александра Петренко в социальной сети Instagram.

    Популярный актер отметил, что у него действительно были отношения с Лизой Василенко, но теперь его сердце свободно.

    cd33b92dd07b7a431667305ac0d0d57a_01.

    «Друзья, пожалуйста, прекратите писать мне на эту тему, мы с Лизой разошлись после Дня влюбленных, такое бывает. У нас были хорошие, эмоциональные, светлые отношения. Верю, что мы найдем свою любовь», - подписал ролик Александр. 

    Однако через некоторое время этот видеоролик был удален со страницы Александра. В свою очередь, Лиза на своей странице также опубликовала видеоролик и подтвердила расставание с актером.

    Стоит отметить, что поклонники главных героев сериала предположили, что расставание актеров является pr-ходом и ребята скоро объявят о том, что снова вместе. Тем более, что создатели сериала уже анонсировали второй сезон.

    Читайте також
    Сериал "Школа"
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ