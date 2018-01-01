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    Шоу-биз

    Главный герой сериала «Школа» рассказал, чем зарабатывал на жизнь до съемок

    После появления на телеэкранах сериала «Школа» ее актеры стали чрезвычайно популярными
    Теперь за жизнью главных героев следят не только на экране, но и в соцсетях. Ребят узнают на улицах и часто просят автографы.  Но до съемок в нашумевшем украинском сериале, главные герои ничем не отличались от обычной украинской молодежи. К примеру, один из главных героев украиноязычной мелодрамы - голубоглазый блондин Паша, в жизни
    • Сьогодні, 16:15
    • Розсилка
    Александр Петренко и Ирина Кудашова
    Александр Петренко и Ирина Кудашова

    После появления на телеэкранах сериала «Школа» ее актеры стали чрезвычайно популярными

    Теперь за жизнью главных героев следят не только на экране, но и в соцсетях. Ребят узнают на улицах и часто просят автографы. 

    Но до съемок в нашумевшем украинском сериале, главные герои ничем не отличались от обычной украинской молодежи.

    К примеру, один из главных героев украиноязычной мелодрамы - голубоглазый блондин Паша, в жизни 22-летний Александр Петренко, рассказал, что пожаловался в интервью Кате Осадчей, что ему пришлось сорок минут потратить на фотосессию в метрополитене с поклонниками. Также актер отметил, что теперь под его домом дежурят поклонницы, которые очень хотят увидеть нового украинского «секс-символа» в живую. 

    Но до выхода в эфир сериала «Школа» Александр и подумать не мог, какая популярность свалится на его голову.

    «Я учился на факультете «Кино и телевидения», поэтому я не случайно в этой сфере. И учился на журналиста. Зарабатывал чем мог. И организатором массовых праздников я был, и моделинг, бывало и на спорте зарабатывал – разгружал вагоны и прочее», - признался Петренко.

    Напомним, что недавно начинающий актер рассказал и о личной жизни.

    В сериале Паша и другая героиня Лола (Лиза Василенко) – играют влюбленную пару. В жизни они также встречаются, их отношения завязались на съемочной площадке. Саша и Лиза уверяют на второй день съемок сериала поняли, что чувства даже не надо играть. А поцеловались вне камер еще до того, как это было предусмотрено в сценарии. Режиссеры же скорее ругали за проявления чувств, чем к этому вынуждали. Теперь оба мечтают о еще одном сезоне «Школы», а также переезде в Америку и дальнейшей успешной карьере.

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