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    Шоу-биз

    Главные герои сериала «Школа» закрутили роман на съемочной площадке

    Актеры рассказали, что первый поцелую случился до того, как это было предусмотрено в сценарии
    Главные герои сериала «Школа» Лола и Паша в жизни имеют имена Лиза Василенко и Александр Петренко. Молодые актеры стали чрезвычайно популярными уже после первой серии украинского сериала. Поклонников сериала сразу заинтересовал вопрос, действительно ли они влюблены, или только играют в чувства на экране и как им удалось попасть на
    • Сьогодні, 12:17
    • Розсилка

    Актеры рассказали, что первый поцелую случился до того, как это было предусмотрено в сценарии

    Главные герои сериала «Школа» Лола и Паша в жизни имеют имена Лиза Василенко и Александр Петренко. Молодые актеры стали чрезвычайно популярными уже после первой серии украинского сериала.

    Поклонников сериала сразу заинтересовал вопрос, действительно ли они влюблены, или только играют в чувства на экране и как им удалось попасть на кастинги.

    По словам молодых актеров, они даже не подозревали, что однажды станут звездами и у них на улице будут просить автографы.

     «Я обычный парень на самом деле. Из Переяслава-Хмельницкого. Лиза также не столичная девушка», - рассказал Алексей.  В сериал попали без кастингов: продюсеры выбрали их по фотографиям в соцсетях и пригласили на роль. Теперь их узнают на улицах, просят фото и автографы.

    Саша и Лиза утверждают, что играть младших себя школьников им просто, потому что сами хорошо помнят, как учились в школе. Лиза была отличницей, но только в младших классах – потом стало не интересно быть добросовестной. Саша, наоборот, в младших классах занимался спортом и оценкам не придавал значения, а в старших перешел в филологический класс и сдал ВНО на отлично. И в этом он очень похож на своего героя в сериале. Лиза же замечает, что в жизни она добрее, хотя пользователи соцсетей в это не верят.

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    Главные герои сериала «Школа» закрутили роман на съемочной площадке
    Главные герои сериала «Школа» закрутили роман на съемочной площадке
    Главные герои сериала «Школа» закрутили роман на съемочной площадке
    Главные герои сериала «Школа» закрутили роман на съемочной площадке
    Главные герои сериала «Школа» закрутили роман на съемочной площадке
    Главные герои сериала «Школа» закрутили роман на съемочной площадке
    Главные герои сериала «Школа» закрутили роман на съемочной площадке
    Главные герои сериала «Школа» закрутили роман на съемочной площадке
    Главные герои сериала «Школа» закрутили роман на съемочной площадке

    Пара вместе уже пять месяцев. Саша и Лиза уверяют, что познакомились на съемочной площадке и уже на второй день съемок сериала поняли, что чувства даже не надо играть. А поцеловались вне камер еще до того, как это было предусмотрено в сценарии. Режиссеры же скорее ругали за проявления чувств, чем к этому вынуждали. Теперь оба мечтают о еще одном сезоне «Школы», а также переезде в Америку и дальнейшей успешной карьере.

    Джерело: ТСН

    Сериал "Школа"
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