Главные герои сериала «Школа» закрутили роман на съемочной площадке

Актеры рассказали, что первый поцелую случился до того, как это было предусмотрено в сценарии

Главные герои сериала «Школа» Лола и Паша в жизни имеют имена Лиза Василенко и Александр Петренко. Молодые актеры стали чрезвычайно популярными уже после первой серии украинского сериала. Поклонников сериала сразу заинтересовал вопрос, действительно ли они влюблены, или только играют в чувства на экране и как им удалось попасть на



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Актеры рассказали, что первый поцелую случился до того, как это было предусмотрено в сценарии

Главные герои сериала «Школа» Лола и Паша в жизни имеют имена Лиза Василенко и Александр Петренко. Молодые актеры стали чрезвычайно популярными уже после первой серии украинского сериала.

Поклонников сериала сразу заинтересовал вопрос, действительно ли они влюблены, или только играют в чувства на экране и как им удалось попасть на кастинги.

По словам молодых актеров, они даже не подозревали, что однажды станут звездами и у них на улице будут просить автографы.

«Я обычный парень на самом деле. Из Переяслава-Хмельницкого. Лиза также не столичная девушка», - рассказал Алексей. В сериал попали без кастингов: продюсеры выбрали их по фотографиям в соцсетях и пригласили на роль. Теперь их узнают на улицах, просят фото и автографы.

Саша и Лиза утверждают, что играть младших себя школьников им просто, потому что сами хорошо помнят, как учились в школе. Лиза была отличницей, но только в младших классах – потом стало не интересно быть добросовестной. Саша, наоборот, в младших классах занимался спортом и оценкам не придавал значения, а в старших перешел в филологический класс и сдал ВНО на отлично. И в этом он очень похож на своего героя в сериале. Лиза же замечает, что в жизни она добрее, хотя пользователи соцсетей в это не верят.

Пара вместе уже пять месяцев. Саша и Лиза уверяют, что познакомились на съемочной площадке и уже на второй день съемок сериала поняли, что чувства даже не надо играть. А поцеловались вне камер еще до того, как это было предусмотрено в сценарии. Режиссеры же скорее ругали за проявления чувств, чем к этому вынуждали. Теперь оба мечтают о еще одном сезоне «Школы», а также переезде в Америку и дальнейшей успешной карьере.

Джерело: ТСН