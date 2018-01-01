Названа дата выхода второго сезона сериала «Школа»

Во втором сезоне практически полностью обновится актерский состав сериала

15 февраля завершился первый сезон знаменитого украинского телесериала «Школа». Он состоял из 30 серий. По словам продюсеров ленты, второй сезон выйдет на экраны уже осенью этого года. В официальном сообщении создателей отмечается, что в сериале появятся излюбленные персонажи фильма. Но какие именно – не уточняется. Также авторы



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Сериал «Школа»

Во втором сезоне практически полностью обновится актерский состав сериала

15 февраля завершился первый сезон знаменитого украинского телесериала «Школа». Он состоял из 30 серий. По словам продюсеров ленты, второй сезон выйдет на экраны уже осенью этого года.

В официальном сообщении создателей отмечается, что в сериале появятся излюбленные персонажи фильма. Но какие именно – не уточняется. Также авторы утверждают, что в фильме появятся и совершенно новые герои.

Напомним, сериал «Школа» стал настоящим событием на украинском ТВ в этом сезоне. Исполнители главных ролей в фильме приобрели широкую популярность. На творческие встречи с ними собирались тысячи поклонников.

Джерело: Вести