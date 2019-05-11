Главный редактор французского Vogue выпустила ароматы и посвятила их любовникам

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В коллекцию вошли 7 композиций для мужчин и женщин

Бывший главный редактор французского Vogue, создательница CR Fashion Book и стилист Карин Ройтфельд выпустила коллекцию парфюмерии. Она называется Carine Roitfeld Parfumsso.

Карин придумала и сделала сразу семь ароматов и посвятила их любовникам. Она уточняет, что не намекает ни на кого конкретного: не все имена совпадают с реальными людьми из жизни Ройтфельд, это скорее красивая история о мужчинах и городах. Мужчины Карин, по легенде, живут в семи разных городах мира – от Нью-Йорка до Гонконга.

Все ароматы можно носить и мужчинам, и женщинам. Kar-Wai пахнет цветами османтуса, Lawrence – кожей, Vladimir – амброй, Sebastian – деревом и специями.

Ройтфельд говорит, что на создание коллекции ушло 8 лет. Над ней работали трое парфюмеров, сама Карин и ее сын Владимир Рестуан-Ройтфельд. В честь запуска команда представила не только сами ароматы, но и рекламную кампанию в их поддержку – конечно же, очень в стиле Карин, сексуальную и провокационную.

Ароматы уже в продаже на Net-a-porter.com. Каждый флакон стоит 285 долларов.









Джерело: Buro 24/7