Модный Дом Prada представил коллекцию Resort 2020



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

Итальянский бренд второй год подряд демонстрирует круизную линейку в собственной штаб-квартире в Нью-Йорке

Возможно, прадовская The Piano Factory не столь экзотична, как Марракеш с сотнями факелов Dior, но шоу итальянского бренда сияло за счет звездных гостей в первых рядах. Посмотреть на новую коллекцию пришли Ума Турман, Макс Мингелла, Эль Фаннинг, Диана Крюгер, Пол Дано и актерский состав «Очень странных дел».

Однако сама коллекция не была столь гламурной. Миучча Прада все еще пребывает в каком-то угнетенном состоянии, которое она наглядно демонстрировала в коллекциях сезона осень-зима 2019/2020.

С первого образа, состоящего из простого двубортного черного пальто, стало понятно, что в коллекции будет доминировать прямой пошив, минимум декора и ярких оттенков. Настоящая, наивная и «противоположная претенциозности» – именно так Прада описала коллекцию.

«Это просто как протест против излишков. Я чувствительна к политической ситуации; все происходящее влияет на меня». Такое настроение стало одной из причин, по которой она хотела представить коллекцию «вне дома».

В этом сезоне Миучча в основном работала с хлопком: топы и жакеты из ситца украшала ручная вышивка, пальто и костюмы изготовлены из более жесткого коленкора. Подолы юбок и платьев уходили в трапециевидную форму – силуэт, знакомый поклонникам Prada, но в этот раз он выглядел более девичьим в своих пропорциях.

Коллекция получилась достаточной ровной с ее моделями и нейтральными оттенками. Относительно яркими пятнами стали цветочный принт и техника пэчворк, которая встречалась на некоторых платьях.

Тем не менее, подобная изысканность и универсальность этой одежды, вероятно, найдет отклик у клиентов, которых также отвлекают сложности нашего современного существования.

Джерело: vogue.ua