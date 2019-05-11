Модный Дом Prada представил коллекцию Resort 2020
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Итальянский бренд второй год подряд демонстрирует круизную линейку в собственной штаб-квартире в Нью-Йорке
Возможно, прадовская The Piano Factory не столь экзотична, как Марракеш с сотнями факелов Dior, но шоу итальянского бренда сияло за счет звездных гостей в первых рядах. Посмотреть на новую коллекцию пришли Ума Турман, Макс Мингелла, Эль Фаннинг, Диана Крюгер, Пол Дано и актерский состав «Очень странных дел».
Однако сама коллекция не была столь гламурной. Миучча Прада все еще пребывает в каком-то угнетенном состоянии, которое она наглядно демонстрировала в коллекциях сезона осень-зима 2019/2020.
С первого образа, состоящего из простого двубортного черного пальто, стало понятно, что в коллекции будет доминировать прямой пошив, минимум декора и ярких оттенков. Настоящая, наивная и «противоположная претенциозности» – именно так Прада описала коллекцию.
«Это просто как протест против излишков. Я чувствительна к политической ситуации; все происходящее влияет на меня». Такое настроение стало одной из причин, по которой она хотела представить коллекцию «вне дома».
В этом сезоне Миучча в основном работала с хлопком: топы и жакеты из ситца украшала ручная вышивка, пальто и костюмы изготовлены из более жесткого коленкора. Подолы юбок и платьев уходили в трапециевидную форму – силуэт, знакомый поклонникам Prada, но в этот раз он выглядел более девичьим в своих пропорциях.
Коллекция получилась достаточной ровной с ее моделями и нейтральными оттенками. Относительно яркими пятнами стали цветочный принт и техника пэчворк, которая встречалась на некоторых платьях.
Тем не менее, подобная изысканность и универсальность этой одежды, вероятно, найдет отклик у клиентов, которых также отвлекают сложности нашего современного существования.
Джерело: vogue.ua