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    Жизнь

    Голые стены, но океан счастья: победительница «Голоса країни-9» показала квартиру, которую она выиграла на шоу

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    Оксана Муха - Голые стены, но океан счастья: победительница «Голоса країни-9» показала квартиру, которую она выиграла на шоу
    Оксана Муха
    Фото: телеканал 1+1

    Оксана Муха стала обладательницей двухэтажного пентхауса

    Победительница девятого сезона шоу «Голос країни-9» Оксана Муха, которая кроме любви зрителей получила 3-комнатную квартиру в Киеве. На днях, Оксана впервые увидела свою новую обитель.

    Но без сюрприза не обошлось. Продюсерам проекта и спонсорам насколько понравилась идея Оксаны создать собственную студию в доме, что вместо 3-комнатной квартиры ей подарили двухэтажный пентхаус.

    «Я очень счастлива, ведь тебе дарят такую возможность - иметь жилье в Киеве. И когда мне сказали, что вместо 3-комнатной квартиры подарят двухэтажный пентхаус на последнем этаже с огромной террасой и прекрасным видом, я даже не могла полностью поверить во все, что со мной происходит. Это тот случай, когда ты ждешь одно, а тебе неожиданно дарят намного больше. Это очень приятно», - призналась Оксана.

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    Голые стены, но океан счастья: победительница «Голоса країни-9» показала квартиру, которую она выиграла на шоу
    Голые стены, но океан счастья: победительница «Голоса країни-9» показала квартиру, которую она выиграла на шоу
    Голые стены, но океан счастья: победительница «Голоса країни-9» показала квартиру, которую она выиграла на шоу
    Голые стены, но океан счастья: победительница «Голоса країни-9» показала квартиру, которую она выиграла на шоу
    Голые стены, но океан счастья: победительница «Голоса країни-9» показала квартиру, которую она выиграла на шоу
    Фото: телеканал 1+1

    Также девушка отметила, что на втором этаже сделает себе творческий уголок, где будут стоять музыкальные инструмента и зона репетиций. 

    « Это будет полностью творческая площадка, для меня это большое счастье. И если еще на днях я была не уверена, когда смогу переехать в Киев, то сейчас я уже скорее хочу, чтобы все произошло как можно быстрее. Но, конечно, нужно время, поэтому все сложится так, как нужно, переезд неизбежен», - отметила победительница вокального проекта.

    Джерело: 1+1

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