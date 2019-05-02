Голые стены, но океан счастья: победительница «Голоса країни-9» показала квартиру, которую она выиграла на шоу



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Оксана Муха Фото: телеканал 1+1

Оксана Муха стала обладательницей двухэтажного пентхауса

Победительница девятого сезона шоу «Голос країни-9» Оксана Муха, которая кроме любви зрителей получила 3-комнатную квартиру в Киеве. На днях, Оксана впервые увидела свою новую обитель.

Но без сюрприза не обошлось. Продюсерам проекта и спонсорам насколько понравилась идея Оксаны создать собственную студию в доме, что вместо 3-комнатной квартиры ей подарили двухэтажный пентхаус.

«Я очень счастлива, ведь тебе дарят такую возможность - иметь жилье в Киеве. И когда мне сказали, что вместо 3-комнатной квартиры подарят двухэтажный пентхаус на последнем этаже с огромной террасой и прекрасным видом, я даже не могла полностью поверить во все, что со мной происходит. Это тот случай, когда ты ждешь одно, а тебе неожиданно дарят намного больше. Это очень приятно», - призналась Оксана.

Также девушка отметила, что на втором этаже сделает себе творческий уголок, где будут стоять музыкальные инструмента и зона репетиций.

« Это будет полностью творческая площадка, для меня это большое счастье. И если еще на днях я была не уверена, когда смогу переехать в Киев, то сейчас я уже скорее хочу, чтобы все произошло как можно быстрее. Но, конечно, нужно время, поэтому все сложится так, как нужно, переезд неизбежен», - отметила победительница вокального проекта.

Джерело: 1+1