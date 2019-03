Группа Red Hot Chili Peppers выступила на фоне египетских пирамид в Гизе



На концерт легендарных музыкантов приехали фанаты из 67 стран

15 марта группа Red Hot Chili Peppers выступила в египетском городе Гиза. Как сообщает Reuters, концерт на фоне пирамид посетили более 10 тысяч зрителей из 67 стран.

Концерт организовало Министерство туризма Египта, которое стремится вернуть стране былую туристическую популярность после революционных волнений, произошедших в 2011 году. В последний раз международный концерт, проходивший возле комплекса пирамид, состоялся в 2015 году - это было выступление греческого пианиста Янни Хрисомаллиса.

Шоу открылось песней Can’t Stop с альбома By The Way 2002 года. Группа также исполнила хиты Californication, Dark Necessities и другие треки.

На YouTube велась трансляция концерта.

Red Hot Chili Peppers была образована в 1983 году. За время существования музыканты продали более 60 миллионов альбомов, выиграли семь «Грэмми», а в 2012 году были включены в Зал славы рок-н-ролла. Сейчас группа ездит по миру с туром и работает над завершением двенадцатого альбома.

Джерело: Esquire