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    Жизнь

    Gucci извинились за свитер-балаклаву и сняли его с продажи

    • Розсилка
    Gucci извинились за свитер-балаклаву и сняли его с продажи

    Проблема в карикатурном образе темнокожих

    Итальянский бренд Gucci попал в неприятную ситуацию. Бренду пришлось снять с продажи шерстяной черный свитер с высоким воротом после того, как пользователи соцсетей усмотрели в данной модели отсылку к блэкфейсу — карикатурному изображению темнокожих.

    Бренд сразу выпустил заявление с извинениями и сообщил, что свитер будет снят с продажи.


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    Напомним, что ранее в похожую ситуацию попал другой итальянский бренд — Prada.

    Джерело: Buro 24/7

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