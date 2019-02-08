Gucci извинились за свитер-балаклаву и сняли его с продажи



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Проблема в карикатурном образе темнокожих

Итальянский бренд Gucci попал в неприятную ситуацию. Бренду пришлось снять с продажи шерстяной черный свитер с высоким воротом после того, как пользователи соцсетей усмотрели в данной модели отсылку к блэкфейсу — карикатурному изображению темнокожих.

Бренд сразу выпустил заявление с извинениями и сообщил, что свитер будет снят с продажи.





Напомним, что ранее в похожую ситуацию попал другой итальянский бренд — Prada.

Джерело: Buro 24/7