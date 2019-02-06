Искусственный интеллект создал для Кайли Дженнер жуткий макияж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кайли Дженнер

Новое приложение, работающее на основе искусственного интеллекта, позволяет создавать мейкап

Кайли Дженнер была выбрана в качестве модели для тестирования нового приложения для создания макияжа. Новая разработка функционирует на основе искусственного интеллекта (ИИ). Перед тем, как делать «боевую раскраску», робот ознакомился с 17000 самых красивых образов и причесок в соцсетях.

По словам разработчиков, приложение, получившее название Beauty_GAN, является первым алгоритмом в своем роде, который предназначен для создания собственного образа, основанного на увиденных фото в Instagram. Для первого эксперимента были выбраны снимки Кайли Дженнер без косметики, сделанные Дэниелем Сэнвальдом. Робот наложил на ее лицо макияж и сделал прическу. При этом цифрой мастер мейкапа на суд публике представил несколько вариантов. Стоит отметить, что полученные результаты оказались выполнены в «артхаусном» стиле.