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    Искусственный интеллект создал для Кайли Дженнер жуткий макияж

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    Кайли Дженнер - Искусственный интеллект создал для Кайли Дженнер жуткий макияж
    Кайли Дженнер

    Новое приложение, работающее на основе искусственного интеллекта, позволяет создавать мейкап

    Кайли Дженнер была выбрана в качестве модели для тестирования нового приложения для создания макияжа. Новая разработка функционирует на основе искусственного интеллекта (ИИ). Перед тем, как делать «боевую раскраску», робот ознакомился с 17000 самых красивых образов и причесок в соцсетях.

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    Искусственный интеллект создал для Кайли Дженнер жуткий макияж
    Искусственный интеллект создал для Кайли Дженнер жуткий макияж
    Искусственный интеллект создал для Кайли Дженнер жуткий макияж

    По словам разработчиков, приложение, получившее название Beauty_GAN, является первым алгоритмом в своем роде, который предназначен для создания собственного образа, основанного на увиденных фото в Instagram. Для первого эксперимента были выбраны снимки Кайли Дженнер без косметики, сделанные Дэниелем Сэнвальдом. Робот наложил на ее лицо макияж и сделал прическу. При этом цифрой мастер мейкапа на суд публике представил несколько вариантов. Стоит отметить, что полученные результаты оказались выполнены в «артхаусном» стиле.

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    Публикация от Dazed Beauty (@dazedbeauty)

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