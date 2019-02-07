Соблазнительная Эмили Ратажковски в нижнем белье прошлась по супермаркету



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Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски и нижнее белье - неразделимы в умах ее многочисленной армии поклонников

Еще в ноябре стало известно, что актриса и модель Эмили Ратажковски готовит представить свою линию нижнего белья.

Заинтриговать поклонников она решила единственным кадром, а уже сегодня опубликовала продолжение и объявила - теперь ее можно поздравить, линейка появилась в продаже на официальном сайте.

Inamorata (Возлюбленная) - так называется бренд Ратажковски, который раньше занимался выпуском купальников, а теперь расширил ассортимент. Почти все представленные на сайте модели Эмили демонстрирует на собственном теле.

Напомним, что Эмили Ратажковски получила известность после съемки топлес в клипе Робина Тика Blurred Lines. Через некоторое время она решила попробовать себя еще и в кино. Первой заметной работой Эмили стала роль в картине Дэвида Финчера «Исчезнувшая», а потом она получила и первую главную роль - в фильме «128 ударов сердца в минуту». Познакомившись с миром кино, Эмили заработала доступ к красным ковровым дорожкам таких крупных церемоний, как «Эмми» и «Золотой глобус».