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    Шоу-биз

    Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи

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    Ким Кардашьян - Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи
    Ким Кардашьян

    О борьбе с болезнью светская львица неоднократно рассказывала поклонникам

    На сайте издания Daily Mail Celebrity появилась новость, проиллюстрированная снимками папарацци. Они сфотографировали Ким после ужина в одном из ресторанов, а в заголовке сделали акцент на некотором изъяне на коже знаменитости.

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    «У гуру макияжа Ким Кардашьян сегодня день плохой кожи накануне семинара о красоте», - было написано рядом с фото Ким.

    Кардашьян много сил отдает развитию своего бьюти-бизнеса, поэтому попыталась защитить себя от кривотолков.

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    «Псориаз на лице», - прокомментировала она в Twitter заголовок.

    О своей борьбе с псориазом звезда реалити-шоу неоднократно рассказывала поклонникам. По признанию Ким, проблемы с кожей начались у нее в 2010 году, и с тех пор она научилась принимать болезнь как часть себя.

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    Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи
    Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи
    Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи
    Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи
    Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи
    Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи
    Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи
    Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи
    Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи
    Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи
    Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи
    Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи
    Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи
    Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи
    Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи

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    знаменитости мода и красота Twitter Кардашьян шоу-бизнес
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