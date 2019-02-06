Псориаз по всему лицу: Ким Кардашьян ответила на критику своего макияжа и состояния кожи



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Ким Кардашьян

О борьбе с болезнью светская львица неоднократно рассказывала поклонникам

На сайте издания Daily Mail Celebrity появилась новость, проиллюстрированная снимками папарацци. Они сфотографировали Ким после ужина в одном из ресторанов, а в заголовке сделали акцент на некотором изъяне на коже знаменитости.

«У гуру макияжа Ким Кардашьян сегодня день плохой кожи накануне семинара о красоте», - было написано рядом с фото Ким.

Кардашьян много сил отдает развитию своего бьюти-бизнеса, поэтому попыталась защитить себя от кривотолков.

«Псориаз на лице», - прокомментировала она в Twitter заголовок.

О своей борьбе с псориазом звезда реалити-шоу неоднократно рассказывала поклонникам. По признанию Ким, проблемы с кожей начались у нее в 2010 году, и с тех пор она научилась принимать болезнь как часть себя.