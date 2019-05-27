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    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке

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    Милос Кант и Маргарита Аранья - Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Милос Кант и Маргарита Аранья
    instagram.com/margarida_aranha/

    Маргарита и Милос познакомились в ночном клубе, в котором она танцевала, а он был совладельцем

    63-летний миллионер Милос Кант выбрал эффектный способ, чтобы сделать предложение своей 25-летней возлюбленной Маргарите Аранья из Португалии.

    Пара с почти 40-летней разницей в возрасте появилась на красной дорожке Каннского фестиваля. Миллионер опустился на колени перед девушкой под вспышками камер и подарил ей кольцо. Маргарита ответила согласием на предложение стать женой Милоса.

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    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке
    instagram.com/margarida_aranha/

    Снимком этого трогательного момента невеста поделилась в Instagram. «Я сказала „да“. Лучший момент в моей жизни! Очень сильно тебя люблю», - подписала она фото.

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