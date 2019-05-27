Престарелый миллионер сделал предложение молодой возлюбленной прямо на красной дорожке



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Милос Кант и Маргарита Аранья instagram.com/margarida_aranha/

Маргарита и Милос познакомились в ночном клубе, в котором она танцевала, а он был совладельцем

63-летний миллионер Милос Кант выбрал эффектный способ, чтобы сделать предложение своей 25-летней возлюбленной Маргарите Аранья из Португалии.

Пара с почти 40-летней разницей в возрасте появилась на красной дорожке Каннского фестиваля. Миллионер опустился на колени перед девушкой под вспышками камер и подарил ей кольцо. Маргарита ответила согласием на предложение стать женой Милоса.

Снимком этого трогательного момента невеста поделилась в Instagram. «Я сказала „да“. Лучший момент в моей жизни! Очень сильно тебя люблю», - подписала она фото.