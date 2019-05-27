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    Шоу-биз

    Рискованный образ: Милла Йовович на премьеру фильма пришла в платье со смелым декольте

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    Мила Йовович - Рискованный образ: Милла Йовович на премьеру фильма пришла в платье со смелым декольте
    Мила Йовович

    Кинозвезда порадовала поклонников стильным выходом в свет

    43-летняя голливудская актриса Милла Йовович на днях появилась в Каннах в эффектном платье с головокружительным декольте.

    Актриса выбрала платье с лифом и глубоким декольте пудровой расцветки, украшенное жемчугом. Тесный лиф сыграл злую шутку с актрисой: на некоторых кадрах заметно, что груди звезды явно было слишком тесно.

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    Рискованный образ: Милла Йовович на премьеру фильма пришла в платье со смелым декольте
    Рискованный образ: Милла Йовович на премьеру фильма пришла в платье со смелым декольте
    Рискованный образ: Милла Йовович на премьеру фильма пришла в платье со смелым декольте
    Рискованный образ: Милла Йовович на премьеру фильма пришла в платье со смелым декольте
    Рискованный образ: Милла Йовович на премьеру фильма пришла в платье со смелым декольте
    Рискованный образ: Милла Йовович на премьеру фильма пришла в платье со смелым декольте

    Завершением образа стала необычная прическа: короной вокруг головы Миллы была уложена коса.

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