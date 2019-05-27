Рискованный образ: Милла Йовович на премьеру фильма пришла в платье со смелым декольте



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Мила Йовович

Кинозвезда порадовала поклонников стильным выходом в свет

43-летняя голливудская актриса Милла Йовович на днях появилась в Каннах в эффектном платье с головокружительным декольте.

Актриса выбрала платье с лифом и глубоким декольте пудровой расцветки, украшенное жемчугом. Тесный лиф сыграл злую шутку с актрисой: на некоторых кадрах заметно, что груди звезды явно было слишком тесно.

Завершением образа стала необычная прическа: короной вокруг головы Миллы была уложена коса.