Хлое Кардашьян похвасталась роскошной фигурой спустя шесть недель после родов

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Хлое Кардашьян

В начале апреля 33-летняя Хлое Кардашьян впервые стала мамой, но уже может похвастаться подтянутым телом

На днях в Stories звезда поделилась коротким роликом, на котором похвасталась плоским животом и изящной талией. Кадр был сделан в спортзале, где Хлое провела явно не мало времени после родов, ведь выглядит она действительно потрясающе.

Ролик был опубликован на фан-странице звезды. Под видео фанаты знаменитости оставили сотни восхищенных комментариев и комплиментов.

BODY #khloekardashian #Khloekstan Публикация от Quєєn Khlσє (@khloekstan) 27 Май 2018 в 7:56 PDT

Ранее фанаты интересовались, сколько времени Хлое проводит в зале, на что звезда ответила: «Я тренировалась 5−6 раз в неделю до того, как забеременела. Спортзал — мой храм, я обожаю тренировки. И с появлением ребенка ничего не изменилось».

Джерело: graziamagazine.ru