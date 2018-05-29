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    Хлое Кардашьян похвасталась роскошной фигурой спустя шесть недель после родов

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    <span>Хлое Кардашьян&nbsp;</span> - Хлое Кардашьян похвасталась роскошной фигурой спустя шесть недель после родов
    Хлое Кардашьян 

    В начале апреля 33-летняя Хлое Кардашьян впервые стала мамой, но уже может похвастаться подтянутым телом

    На днях в Stories звезда поделилась коротким роликом, на котором похвасталась плоским животом и изящной талией. Кадр был сделан в спортзале, где Хлое провела явно не мало времени после родов, ведь выглядит она действительно потрясающе.

    Ролик был опубликован на фан-странице звезды. Под видео фанаты знаменитости оставили сотни восхищенных комментариев и комплиментов. 

    BODY #khloekardashian #Khloekstan

    Публикация от Quєєn Khlσє (@khloekstan)

    Ранее фанаты интересовались, сколько времени Хлое проводит в зале, на что звезда ответила: «Я тренировалась 5−6 раз в неделю до того, как забеременела. Спортзал — мой храм, я обожаю тренировки. И с появлением ребенка ничего не изменилось».

    Джерело: graziamagazine.ru

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