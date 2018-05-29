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    Алан Рикман остался недоволен ролью Северуса Снегга в «Гарри Поттере и Тайной комнате»

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    Алан Рикман - Алан Рикман остался недоволен ролью Северуса Снегга в «Гарри Поттере и Тайной комнате»
    Алан Рикман

    Вот уже более двух лет нет с нами Алана Рикмана, однако его самые яркие роли до сих пор живут в сердцах поклонников

    Одной из таких ролей стал, конечно, профессор зельеварения Северус Снегг в культовой франшизе «Гарри Поттер». Но оказывается, сам актер не всегда был в восторге от своего персонажа. Об этом стало известно из записи в личном дневнике Рикмана.

    Второй фильм франшизы, получивший название «Гарри Поттер и Тайная комната» (который по нескольким разный рейтингам был признан одной из самых неудачных частей «Поттерианы»), не пришелся по душе Алану Рикману из-за его персонажа. Об этом стало известно из рождественской открытки, которую Дэвид Хейман, продюсер картины, отправил актеру.

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    Алан Рикман остался недоволен ролью Северуса Снегга в «Гарри Поттере и Тайной комнате»
    Алан Рикман остался недоволен ролью Северуса Снегга в «Гарри Поттере и Тайной комнате»
    Алан Рикман остался недоволен ролью Северуса Снегга в «Гарри Поттере и Тайной комнате»
    Алан Рикман остался недоволен ролью Северуса Снегга в «Гарри Поттере и Тайной комнате»
    Алан Рикман остался недоволен ролью Северуса Снегга в «Гарри Поттере и Тайной комнате»
    Алан Рикман остался недоволен ролью Северуса Снегга в «Гарри Поттере и Тайной комнате»

    В ней Хейман благодарит Рикмана за созданный образ и, несмотря на недовольство ролью, пишет, что профессор получился прекрасным и сделал фильм еще более популярным. Не секрет, что Алан был не в восторге от своего персонажа первое время, и своими сомнениями он не раз делился с коллегами по съемкам. В итоге эта роль сделала британского актера еще более знаменитым и любимым во всем мире. Сообщается, что эта открытка была продана на аукционе за 1,2 миллиона долларов.

    Джерело: popcornnews

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