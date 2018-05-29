Алан Рикман остался недоволен ролью Северуса Снегга в «Гарри Поттере и Тайной комнате»

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Алан Рикман

Вот уже более двух лет нет с нами Алана Рикмана, однако его самые яркие роли до сих пор живут в сердцах поклонников

Одной из таких ролей стал, конечно, профессор зельеварения Северус Снегг в культовой франшизе «Гарри Поттер». Но оказывается, сам актер не всегда был в восторге от своего персонажа. Об этом стало известно из записи в личном дневнике Рикмана.

Джерело: popcornnews