Хлои Кардашьян побывала на школьном выпускном у своего поклонника



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Хлоя Кардашьян

34-летняя звезда реалити устроила настоящий праздник своему фанату

Минувшие выходные Хлоя Кардашьян провела насыщенно. Она побывала на школьном выпускном у своего преданного поклонника по имени Нарбех. Молодой человек ведет один из самых больших Instagram-аккаунтов, посвященных звезде.

Выпускной состоялся в школе Герберта Гувера в городке Глендейл, штат Калифорния. Молодой человек признался на своей странице, что поверить не мог, что звезда поддержала его на таком важном событии. Он опубликовал несколько кадров — со школьного двора и из лимузина.

«Чувствую себя совершенно счастливым человеком. Хочу выразить Хлои огромную благодарность. Я почувствовал себя частью ее большой семьи и никогда не забуду этот вечер», — написал молодой человек в своем Instagram.

Хлои Кардашьян сейчас переживает непростой период. Звезда рассталась с отцом своей дочери, 28-летним баскетболистом Тристаном Томпсоном и сейчас активно выходит из апатии. Несмотря на разрыв, она считает бывшего возлюбленного хорошим человеком и не собирается ограничивать его общение с Тру.

Джерело: graziamagazine.ru