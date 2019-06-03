Хлои Кардашьян побывала на школьном выпускном у своего поклонника
34-летняя звезда реалити устроила настоящий праздник своему фанату
Минувшие выходные Хлоя Кардашьян провела насыщенно. Она побывала на школьном выпускном у своего преданного поклонника по имени Нарбех. Молодой человек ведет один из самых больших Instagram-аккаунтов, посвященных звезде.
Выпускной состоялся в школе Герберта Гувера в городке Глендейл, штат Калифорния. Молодой человек признался на своей странице, что поверить не мог, что звезда поддержала его на таком важном событии. Он опубликовал несколько кадров — со школьного двора и из лимузина.
«Чувствую себя совершенно счастливым человеком. Хочу выразить Хлои огромную благодарность. Я почувствовал себя частью ее большой семьи и никогда не забуду этот вечер», — написал молодой человек в своем Instagram.
Хлои Кардашьян сейчас переживает непростой период. Звезда рассталась с отцом своей дочери, 28-летним баскетболистом Тристаном Томпсоном и сейчас активно выходит из апатии. Несмотря на разрыв, она считает бывшего возлюбленного хорошим человеком и не собирается ограничивать его общение с Тру.
Джерело: graziamagazine.ru