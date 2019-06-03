Похищение Памелы Андерсон для съемок фильма стало причиной ее развода



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Памела Андерсон

Стаои известны пикантные подробности из личной жизни звезды

51-летняя Памела Андерсон развелась с 48-летним Кидом Роком в 2006 году. Истинная причина развода знаменитостей стала известна только сейчас.

Британский актер Саша Барон Коэн рассказал, что брак звезды «Спасателей Малибу» распался из-за ее роли в фильме «Борат». Саша сыграл главную роль в ленте, а Памела появилась в роли самой себя. По сюжету главный герой потерял жену и решил жениться на звезде. Он похитил ее: именно эта сцена с похищением и стала причиной развода Пэм.

На съемках пришлось сделать несколько дублей. Во время второго дубля актер нечаянно травмировал Памелу. В интервью Саша Барон Коэн рассказал о том, что Памела потеряла «две вещи».

«Первая – она лишилась крошечной косточки в своей челюсти. А вторая – она потеряла мужа», – поделился актер с The Daily Beast.