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    Шоу-биз

    Похищение Памелы Андерсон для съемок фильма стало причиной ее развода

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    Памела Андерсон - Похищение Памелы Андерсон для съемок фильма стало причиной ее развода
    Памела Андерсон

    Стаои известны пикантные подробности из личной жизни звезды

    51-летняя Памела Андерсон развелась с 48-летним Кидом Роком  в 2006 году. Истинная причина развода знаменитостей стала известна только сейчас.

    Британский актер Саша Барон Коэн рассказал, что брак звезды «Спасателей Малибу» распался из-за ее роли в фильме «Борат». Саша сыграл главную роль в ленте, а Памела появилась в роли самой себя. По сюжету главный герой потерял жену и решил жениться на звезде. Он похитил ее: именно эта сцена с похищением и стала причиной развода Пэм.

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    Похищение Памелы Андерсон для съемок фильма стало причиной ее развода
    Похищение Памелы Андерсон для съемок фильма стало причиной ее развода
    Похищение Памелы Андерсон для съемок фильма стало причиной ее развода
    Похищение Памелы Андерсон для съемок фильма стало причиной ее развода
    Похищение Памелы Андерсон для съемок фильма стало причиной ее развода
    Похищение Памелы Андерсон для съемок фильма стало причиной ее развода

    На съемках пришлось сделать несколько дублей. Во время второго дубля актер нечаянно травмировал Памелу. В интервью Саша Барон Коэн рассказал о том, что Памела потеряла «две вещи».

     «Первая – она лишилась крошечной косточки в своей челюсти. А вторая – она потеряла мужа», – поделился актер с The Daily Beast.

     

    знаменитости актер шоу-бизнес
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