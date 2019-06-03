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    Шоу-биз

    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)

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    Шакира - Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира

    Колумбийская певица в буквальном смысле повисла на своем молодом муже.

    Шакира – не только одна из самых успешных певиц в мире, обладательница премии «Грэмми», композитор, но также и счастливая мама и жена. При этом колумбийская звезда не так часто делится личными и семейными фотографиями, как бы этого хотели ее поклонники.

    Однако в этот раз Шакира решила сделать исключение и опубликовала в Instagram фотографию, на которой она в буквальном смысле слова повисла на своем молодом супруге, футболисте «Барселоны» Жераре Пике. Снимок был сделан на пляже, а сама звездная пара была одета в серферские костюмы.

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    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)
    Шакира не сдержала страсть к футболисту «Барселоны» (фото)

    «Я как коала», — коротко и с юмором подписала романтический кадр 42-летняя Шакира.

    В комментариях поклонники, как обычно, осыпали комплиментами Шакиру и Пике, назвав их самой красивой парой в шоу-бизнесе.

     

    знаменитости певица шоу-бизнес
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