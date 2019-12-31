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    Шоу-биз

    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств

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    <p>Перед Шэрон извинились и вернули ей ее аккаунт, теперь актриса может продолжить свои знакомства</p> <div></div> - 61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств

    Перед Шэрон извинились и вернули ей ее аккаунт, теперь актриса может продолжить свои знакомства

    Пользователи сервиса решили, что актриса не настоящая

    Шэрон Стоун не везет в любви: на старости лет одна из самых сексуальных актрис начала 90-х решила зарегистрироваться в приложении для знакомств. И так как врать женщина не любит, то и с именем решила не мудрить, а просто написала как есть — Шэрон Стоун.

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    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
    61-летнюю Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств

    Как оказалось, это было не лучшее решение, после того как женщина несколько раз написала незнакомым мужчинам, те решили не ловить возможность пообщаться с актрисой, а просто пожаловались на поддельный аккаунт. Ну, действительно, кто может поверить, что звезда Голливуда будет искать счастье в приложении для общения? В итоге аккаунт актрисы был заблокирован.

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    «Сидела в приложении для знакомств и мой аккаунт закрыли. Какие-то пользователи пожаловались, что это на самом деле не я!» - со смехом рассказа Стоун своим подписчикам в Instagram.

     

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