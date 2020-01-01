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    Шоу-биз

    Как звезды шоу-бизнеса поздравляли украинцев с 2020 годом

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    Как звезды шоу-бизнеса поздравляли украинцев с 2020 годом

    Отечественные звезды пожелали украинцам всего самого хорошего

    Новый год – это повод для теплых слов для близких и постановок целей для себя. А для отечественных звезд – возможность блеснуть искрометным поздравлением для своих фанатов. Мы выбрали самые яркие.

    Одним из самых основательных и философских поздравлений отметилась Онука.

    «Несмотря на громкие требования современного мира, сигналы утренних будильников и напоминаний в календарях не теряйте возможность слышать свой голос. Руководствуйтесь, прежде всего, тем, что дороже вашему сердцу. Новый год принесет еще больше испытаний, поставит новые вопросы, но став честным самим с собой, вы сможете идти уверенно и решительно далее. Мечтайте, меняйте мир к лучшему, а еще отдано любите тех, кто с вами рядом.

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    Как звезды шоу-бизнеса поздравляли украинцев с 2020 годом
    Как звезды шоу-бизнеса поздравляли украинцев с 2020 годом
    Как звезды шоу-бизнеса поздравляли украинцев с 2020 годом
    Как звезды шоу-бизнеса поздравляли украинцев с 2020 годом
    Как звезды шоу-бизнеса поздравляли украинцев с 2020 годом
    Как звезды шоу-бизнеса поздравляли украинцев с 2020 годом
    Как звезды шоу-бизнеса поздравляли украинцев с 2020 годом
    Как звезды шоу-бизнеса поздравляли украинцев с 2020 годом
    Как звезды шоу-бизнеса поздравляли украинцев с 2020 годом
    Как звезды шоу-бизнеса поздравляли украинцев с 2020 годом
    Как звезды шоу-бизнеса поздравляли украинцев с 2020 годом
    Как звезды шоу-бизнеса поздравляли украинцев с 2020 годом

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