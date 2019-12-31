Названы 100 самых красивых мужчин года (фото)



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Самым роскошным мужчиной 2019-го признан Чонгук — 22-летний вокалист BTS

В этом году на сотое место поставили «Капитана Америку» Криса Эванса

Портал TC Candler по традиции подвел итоги уходящего года, отметив целую сотню мужчин, на которых всем нам было особенно приятно смотреть в 2019-м. Ранее чести возглавить рейтинг удостаивались Майкл Фассбендер и Джейми Дорнан, а в прошлый раз - Джейсон Момоа, причем составители стараются делать список максимально разнообразным и не ограничиваются голливудскими звездами. В этом году на сотое место поставили «Капитана Америку» Криса Эванса, до 77-го добрался его румынский «Баки Барнс» Себастиан Стэн, еще выше разместились Кит Харингтон, Зейн Малик, Зак Эфрон и Арми Хаммер, не вошедшие в первую тридцатку. Зато 23 место занял Алексей Воробьев, который в прошлом году был аж на 14-й позиции.

В топ-20 самых красивых мужчин года попали Дэвид Бэкхэм, Идрис Эльба, звезда нового «Ведьмака» Генри Кавилл, Тимоти Шаламэ, Гарри Стайлс, Крис Хемсворт и добрая половина парней из корейских поп-групп, а в тройку лидеров - сладкоголосый канадец Шон Мендес и популярный ютубер PewDiePie. Самым роскошным мужчиной 2019-го признан Чонгук - 22-летний вокалист BTS.