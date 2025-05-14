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Гуморист Розовий розлучається з дружиною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Віктор Розовий з дружиною Ольгою зробили заяву про розлучення
фото: viktor_rozovyi/Instagram

Ольга Мерзлікіна зауважила, що причиною розлучення стала зрада Віктора Розового

Відомий український актор та зірка «Ліги сміху» Віктор Розовий, який раніше отримав травму на фронті, розлучається з дружиною Ольгою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис коміка в Instagram.

«Ми – розлучились! Одразу скажу: ніхто нікого не кидав, ми зустрілись і по дорослому все обговорили, прийнявши таке рішення! Просто, коли зустрічаються дві повноцінні особистості, важко стати половинками одне одного. Попрошу без хейту! Ні в мій бік, ні в її! Бруд лити не маю бажання, але і сумувати не буду!», – йдеться у дописі.

Гуморист Розовий розлучається з дружиною фото 1
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Водночас Ольга Мерзлікіна зауважила, що причиною розлучення стала зрада Віктора Розового. 

«Офіційно – подали заяву на розлучення через зради Віктора під час наших стосунків. За процедурою – попереду місяць на отримання свідоцтва про розірвання шлюбу. Будьте певні, цей рік був пеклом для обох, більш ніж можна уявити. Усе, що виринуло, боліло не менше, ніж ситуація з пораненням. Ми чесно старались: працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо. Цей рік ми намагались бути поруч, бути підтримкою», – йдеться у дописі.

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Допис, поширений OLGA MERZLIKINA• UGC • (@oliamerzlikina)

Зауважимо, що Віктор Розовий зіграв весілля з Ольгою у березні 2024 року.

Нагадаємо, що артист «Ліги сміху» та військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади Віктор Розовий, який в перші дні повномасштабного вторгнення долучився до Сил оборони, у березні 2024 року отримав серйозне поранення. Реабілітацію він проходить досі.

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Теги: розлучення

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