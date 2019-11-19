От автора комедии «Смерть Сталина»: вышел первый тизер сериала «Пятая авеню» с Хью Лори в главной роли
«Доктор Хаус» Хью Лори играет капитана одного из космических кораблей
Премьера «Пятой авеню» запланирована на январь 2020 года
«Пятая авеню» – комедийный научно-фантастический сериал о космическом туризме в мире будущего. HBO показал зрителям его первый тизер.
Хью Лори играет Райана Кларка – капитана одного из космических кораблей. Вместе с группой туристов он отправляется в космическое путешествие, но в какой-то момент лайнер ломается - и Кларку и его команде приходится заниматься кризисным менеджментом.
Режиссер и сценарист проекта - автор «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи. Упомянутый фильм прошлой зимой должен был выйти в российский прокат, но в последний момент у него отобрали прокатное удостоверение - в ленте нашли признаки экстремизма.