От автора комедии «Смерть Сталина»: вышел первый тизер сериала «Пятая авеню» с Хью Лори в главной роли



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«Доктор Хаус» Хью Лори играет капитана одного из космических кораблей

Премьера «Пятой авеню» запланирована на январь 2020 года

«Пятая авеню» – комедийный научно-фантастический сериал о космическом туризме в мире будущего. HBO показал зрителям его первый тизер.

Хью Лори играет Райана Кларка – капитана одного из космических кораблей. Вместе с группой туристов он отправляется в космическое путешествие, но в какой-то момент лайнер ломается - и Кларку и его команде приходится заниматься кризисным менеджментом.

Режиссер и сценарист проекта - автор «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи. Упомянутый фильм прошлой зимой должен был выйти в российский прокат, но в последний момент у него отобрали прокатное удостоверение - в ленте нашли признаки экстремизма.

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