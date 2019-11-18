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    Шоу-биз

    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret

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    По словам модели, она &laquo;не чувствовала себя сильной&raquo;, участвуя в этих шоу. Первым бельевым показом, в рамках которого Хадид смогла почувствовать себя комфортно, стало шоу бренда Рианны - Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    По словам модели, она «не чувствовала себя сильной», участвуя в этих шоу. Первым бельевым показом, в рамках которого Хадид смогла почувствовать себя комфортно, стало шоу бренда Рианны

    Модель сравнила свой опыт работы для двух бельевых брендов: переживающего непростые времена Victoria’s Secret и марки Рианны Savage x Fenty

    Модель Белла Хадид, которая трижды участвовала в показах бельевого бренда Victoria's Secret, рассказала об этом опыте в рамках фестиваля Vogue Fashion Festival, который прошел в Париже.

    По словам модели, она «не чувствовала себя сильной», участвуя в этих шоу. Первым бельевым показом, в рамках которого Хадид смогла почувствовать себя комфортно, стало шоу бренда Рианны Savage x Fenty: «Рианна потрясающая. Это был первый раз, когда на подиуме я почувствовала себя действительно сексуальной», - добавила она.

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    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret
    Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret

    Шоу Victoria's Secret, которые проходили в формате масштабного мероприятия с привлечением звезд первой величины и транслировались на телевидении, в этом году резко раскритиковали за отсутствие разнообразия среди моделей и устаревшие стандарты. Из-за этого бренд отказался от проведения показа в прежнем формате.

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