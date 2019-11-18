Белла Хадид рассказала, что «не чувствовала себя сильной» на показах Victoria's Secret



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По словам модели, она «не чувствовала себя сильной», участвуя в этих шоу. Первым бельевым показом, в рамках которого Хадид смогла почувствовать себя комфортно, стало шоу бренда Рианны

Модель сравнила свой опыт работы для двух бельевых брендов: переживающего непростые времена Victoria’s Secret и марки Рианны Savage x Fenty

Модель Белла Хадид, которая трижды участвовала в показах бельевого бренда Victoria's Secret, рассказала об этом опыте в рамках фестиваля Vogue Fashion Festival, который прошел в Париже.

По словам модели, она «не чувствовала себя сильной», участвуя в этих шоу. Первым бельевым показом, в рамках которого Хадид смогла почувствовать себя комфортно, стало шоу бренда Рианны Savage x Fenty: «Рианна потрясающая. Это был первый раз, когда на подиуме я почувствовала себя действительно сексуальной», - добавила она.

Шоу Victoria's Secret, которые проходили в формате масштабного мероприятия с привлечением звезд первой величины и транслировались на телевидении, в этом году резко раскритиковали за отсутствие разнообразия среди моделей и устаревшие стандарты. Из-за этого бренд отказался от проведения показа в прежнем формате.

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