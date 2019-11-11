Инстаграм уберет лайки под постами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эксперимент коснется пока только жителей США

Компания рискует ради того, чтобы уменьшить соревновательный элемент и погоню за хайпом между пользователями и дать им возможность больше общаться

Instagram начнет тестировать среди пользователей США функцию, которая скрывает число лайков под постами, чтобы их видел только автор публикации. Об этом сообщает издание Wired со ссылкой на заявление гендиректора соцсети Адама Моссери.

По его словам, вскоре в соцсети пропадут лайки под постами. Правда, это коснется пока только жителей США и далеко не всех. На такой шаг компания пошла, чтобы уменьшить соревновательный элемент и погоню за хайпом между пользователями и дать им возможность больше общаться, не оглядываясь на то, сколько «сердечек» собрали публикации друг друга.