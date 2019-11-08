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    Жизнь

    Умер знаменитый модельер Патрик-Луи Виттон

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    В модном бизнесе Патрик-Луи начал работать в возрасте 22 лет - Умер знаменитый модельер Патрик-Луи Виттон
    В модном бизнесе Патрик-Луи начал работать в возрасте 22 лет

    В последнее время Патрик-Луи занимался изготовлением сундуков

    Известный дизайнер Патрик-Луи Виттон скончался. Праправнук основателя дома моды Louis Vuitton умер в 68-летнем возрасте. О трагедии заявили на официальной странице модного дома в Instagram. «С глубокой грустью сообщаем о смерти Патрика-Луи Виттона», – говорится в некрологе.

    В последнее время Патрик-Луи занимался изготовлением сундуков. «Его опыт и страсть к изготовлению сундуков внесли свой вклад в развитие искусства путешествий», – отметили сотрудники бренда.

    В модном бизнесе Патрик-Луи начал работать в возрасте 22 лет. Он продолжил семейную традицию, а 19 лет назад встал во главе подразделения специальных заказов.

    Модный дом начал свою работу с 1854 года. С момента основания компания занимается производством товаров класса «люкс», включая модную одежду, чемоданы и сумки.

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