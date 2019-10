Instagram уберет вкладку «Подписки»

«Подписки» показывали, кому друзья ставят лайки, на какие аккаунты подписываются и что комментируют

Instagram решил отказаться от вкладки «Подписки», где можно посмотреть, что лайкают, комментируют и на что подписываются друзья. Об этом пишет TechCrunch.

По информации TechCrunch, вкладка исчезнет до конца этой недели. При этом некоторые пользователи сообщали, что у них «Подписки» исчезли еще в августе.

Instagram is getting rid of its 'Following' listing, which showed users what their friends were engaging with. https://t.co/tLFb6l0Aom pic.twitter.com/yocSEaNNpi