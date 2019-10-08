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    Жизнь

    Instagram уберет вкладку «Подписки»

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    Instagram уберет вкладку «Подписки»

    «Подписки» показывали, кому друзья ставят лайки, на какие аккаунты подписываются и что комментируют

    Instagram решил отказаться от вкладки «Подписки», где можно посмотреть, что лайкают, комментируют и на что подписываются друзья. Об этом пишет TechCrunch.

    По информации TechCrunch, вкладка исчезнет до конца этой недели. При этом некоторые пользователи сообщали, что у них «Подписки» исчезли еще в августе.

    По словам директора по продуктам Instagram Вишала Шаха, многие пользователи даже не подозревали о возможностях этой вкладки и не знали, что их действия в приложении могут быть заметны другим.

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