  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Известный украинский актер рассказал о предательстве жены

    • Розсилка
    Известный украинский актер рассказал о предательстве жены

    Звезда сериала «Тайны», популярный украинский артист Сергей Калантай поделился очень личной историей о том, как пережил измену супруги

    По словам артиста, женился он достаточно рано – в 20 лет. Избранницей будущего актера стала однокурсница Жанна. Несмотря на то, что мама Сергея была против этого брака, влюбленные все же поженились и вместе переехали жить в Германию. У пары родилось двое детей, но в 2008 году их брак дал трещину.

    «У Жанны появился кто-то другой, – признался Сергей Калантай в программе «Ранок з Україною». – Мне было больно это принять. Я загрузил в свой автомобиль стиральную машинку, которую маме не мог довезти три года. Думал – это единственное, что может утешить меня и маму в это время, и поехал в Украину».

    Возвращение домой далось актеру непросто. В Германии он играл в театре, снимался в кино и преподавал актерское мастерство. А в Украине о нем никто не знал. Именно мама помогла Сергею справиться с этим непростым периодом и уже скоро его стали приглашать в украинские кинопроекты. И хотя матери Сергея Калантая уже нет в живых, он верит, что его вторая супруга Наталья – это ангел, которого мама ему послала с небес.

    Читайте також
    мужчина и женщина украинский актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ