Известный украинский актер рассказал о предательстве жены



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звезда сериала «Тайны», популярный украинский артист Сергей Калантай поделился очень личной историей о том, как пережил измену супруги

По словам артиста, женился он достаточно рано – в 20 лет. Избранницей будущего актера стала однокурсница Жанна. Несмотря на то, что мама Сергея была против этого брака, влюбленные все же поженились и вместе переехали жить в Германию. У пары родилось двое детей, но в 2008 году их брак дал трещину.

«У Жанны появился кто-то другой, – признался Сергей Калантай в программе «Ранок з Україною». – Мне было больно это принять. Я загрузил в свой автомобиль стиральную машинку, которую маме не мог довезти три года. Думал – это единственное, что может утешить меня и маму в это время, и поехал в Украину».

Возвращение домой далось актеру непросто. В Германии он играл в театре, снимался в кино и преподавал актерское мастерство. А в Украине о нем никто не знал. Именно мама помогла Сергею справиться с этим непростым периодом и уже скоро его стали приглашать в украинские кинопроекты. И хотя матери Сергея Калантая уже нет в живых, он верит, что его вторая супруга Наталья – это ангел, которого мама ему послала с небес.