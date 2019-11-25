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    Жизнь

    Известный журналист рассказал о гомосексуальных связях врага Порошенко

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    <p>&laquo;Не имеет он смелости для честного каминг-аута, вот и бесится&raquo;, - пишет Бутеквич</p> <div></div> - Известный журналист рассказал о гомосексуальных связях врага Порошенко

    «Не имеет он смелости для честного каминг-аута, вот и бесится», - пишет Бутеквич

    Известный журналист сделал скандальное заявление

    Урожайная на скандалы осень для украинской политики продолжает подбрасывать сюрпризы. Популярный украинский журналист Богдан Буткевич жестко высмеял деятельность экс-главы АП Януковича и с недавних пор очень заклятого врага Порошенко – Андрея Портнова. У себя в Фесбуке Буткевич проанализировал изречения одиозного украинского юриста гомосексуальной тематики и пришел к выводу, что Портнов – гей, но боится в этом признаться. Попутно Буткевич уличил в гомосексуальных связях целый ряд украинских политиков.

    «Есть классический случай по психиатрии, когда человек переводит в брань то, чего на самом деле больше всего хочет, но боится в этом признаться. Хотя то, что экс-глава АП Януковича имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, давно не является секретом. Например, говорят, что некий Валерий Писаренко, который начинал, как и Портнов, в группе юридической поддержки Юли, своей стремительной карьерой обязан интимным уровнем близости с ондрюшею. Мало того, грязные языки чешут, что сам ондрюша во времена бурной юности имел своего «борю, не то делает» в виде экс-министра юстиции и тоже бютовца Онопенко», - написал журналист.

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    facebook.com/BogdanButkevych

    Журналист Буткевич даже пожалел Портнова, дескать, нет смелости у человека признаться, обязан прятаться.

    «Я это все к тому, что мне даже жаль Портнова. Не имеет он смелости для честного каминг-аута, вот и бесится как климактерическая старая дева. И к власти его Зеленский, даже несмотря на подвязки с Богданом, не пускает. Его используют просто как мелкую шавку, которая имеет облаивать Порошенко, и то, с нулевым результатом по факту», - резюмировал журналист.

     

    ЛГБТ новости Андрей Портнов
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