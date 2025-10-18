Клопотенко вперше показав свою дівчину

Кулінар пообіцяв, що відтепер радуватиме фанів світлинами зі своєю дівчиною частіше

Євген та Катерина тримали стосунки в секреті

Відомий український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко поділився з шанувальниками фото зі своєю коханою. Про це повідомляє «Главком».

Пара зустрічається вже майже дев’ять місяців, але досі тримала стосунки у секреті. Коханою зірки виявилася Катерина Воскресенська. На фото Євген і Катерина стоять на кухні ресторану, тримаючись за руки. Кулінар написав, що відтепер радуватиме фанів світлинами зі своєю дівчиною частіше.

«Катерина. Ми вже три+три+три місяців разом і, мені здається, тепер ви будете бачити нас частіше. Хочете за нас випити – випийте. Хочете поїсти – готуйте або ж їжте українське. Цьом», – жартівливо підписав фото кулінар.

У коментарях під фото підписники одразу почали залишати теплі слова для закоханих. Також кілька щирих слів на підтримку пари написала українська телеведуча Леся Нікітюк.

Нагадаємо, шеф-кухаря, ресторатора та блогера Євгена Клопотенка, який розробив меню для українських шкіл, звинуватили у тому, що страви, які він рекомендував, є несмачними. Клопотенко пояснив, що смак нового меню може бути і справді незвичним, проте кількість цукру, солі та хліба у новому шкільному меню відповідає нормам, рекомендованим Всесвітньою організацією охорони здоров’я для запобігання ризикам розвитку неінфекційних хвороб.

До слова, Клопотенко похвалився у соцмережах, що відзначив сьому річницю з моменту, як він почав розмовляти українською мовою.