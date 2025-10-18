Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Клопотенко вперше показав свою дівчину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Кулінар пообіцяв, що відтепер радуватиме фанів світлинами зі своєю дівчиною частіше
фото з відкритих джерел

Євген та Катерина тримали стосунки в секреті

Відомий український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко поділився з шанувальниками фото зі своєю коханою. Про це повідомляє «Главком».

Пара зустрічається вже майже дев’ять місяців, але досі тримала стосунки у секреті. Коханою зірки виявилася Катерина Воскресенська. На фото Євген і Катерина стоять на кухні ресторану, тримаючись за руки. Кулінар написав, що відтепер радуватиме фанів світлинами зі своєю дівчиною частіше.

Клопотенко вперше показав свою дівчину фото 1

«Катерина. Ми вже три+три+три місяців разом і, мені здається, тепер ви будете бачити нас частіше. Хочете за нас випити – випийте. Хочете поїсти – готуйте або ж їжте українське. Цьом», – жартівливо підписав фото кулінар.

У коментарях під фото підписники одразу почали залишати теплі слова для закоханих. Також кілька щирих слів на підтримку пари написала українська телеведуча Леся Нікітюк.

Клопотенко вперше показав свою дівчину фото 2

Нагадаємо, шеф-кухаря, ресторатора та блогера Євгена Клопотенка, який розробив меню для українських шкіл, звинуватили у тому, що страви, які він рекомендував, є несмачними. Клопотенко пояснив, що смак нового меню може бути і справді незвичним, проте кількість цукру, солі та хліба у новому шкільному меню відповідає нормам, рекомендованим Всесвітньою організацією охорони здоров’я для запобігання ризикам розвитку неінфекційних хвороб.

До слова, Клопотенко похвалився у соцмережах, що відзначив сьому річницю з моменту, як він почав розмовляти українською мовою.

Читайте також:

Теги: фото Євген Клопотенко кулінар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

35-річна артистка активно веде соцмережі
Напівоголена Надя Дорофєєва зізналась, яку обіцянку дала собі
25 вересня, 13:12
Зіркове подружжя живе в Німеччині
Дружина Сергія Бабкіна оголилась в соцмережах. Співак емоційно відреагував російською
6 жовтня, 12:32
Артисти поки не коментували російський терор вніч проти 10 жовтня
Переможці Євробачення-2024 стали свідками атаки росіян та вийшли на зв'язок з київського укриття
10 жовтня, 12:11

Життя

Клопотенко вперше показав свою дівчину
Клопотенко вперше показав свою дівчину
Reuters дізнався меню обіду Зеленського та Трампа у Білому домі
Reuters дізнався меню обіду Зеленського та Трампа у Білому домі
Народна артистка, яка плакала через російську мову в поїзді, звернулася до українців
Народна артистка, яка плакала через російську мову в поїзді, звернулася до українців
Дослідники назвали найгірший день тижня: це не понеділок
Дослідники назвали найгірший день тижня: це не понеділок
Пасажирки в купе довели народну артистку України до сліз
Пасажирки в купе довели народну артистку України до сліз
Емінем вдруге стане дідусем. Названа донька репера чекає на первістка
Емінем вдруге стане дідусем. Названа донька репера чекає на первістка

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua